Uomini e Donne: Maria si arrabbia nuovamente con lui

Maria De Filippi si arrabbia ancora una volta con un personaggio del parterre di Uomini e Donne.

La regina di Mediaset, Maria De Filippi si è arrabbiata ancora una volta con un personaggio di Uomini e Donne. È sempre la solita storia, lui deve sempre intervenire e dire la sua e spesso lo fa con toni molto accesi.

La conduttrice non ne può più di questa storia e ha deciso di metterlo apposto una volta per tutti. È stufa la De Filippi ma anche tutti gli altri in studio, di questo comportamento sempre fastidioso.

Maria De Filippi se la prende con un personaggio di Uomini e Donne

Uomini e Donne è un programma dove ci sono molti personaggi che vanno e che vengono e molti sono storici, in particolare i personaggi che al momento stanno facendo più scalpore sono Riccardo Guarnieri, Ida Platano e Armando Incarnato.

Tutti e tre hanno sempre atteggiamenti molto invadenti e spesso possono anche infastidire. È il caso dell’ultima puntata del programma che comincia con Riccardo Guarnieri che è uscito dallo studio per l’ennesimo screzio con l’ex compagna Ida. Poi però è rientrato ed è a questo punto che invece esce anche Armando dopo uno scontro agguerrito con Cristina, una sua ex frequentazione.

Anche Ida nel corso delle scorse puntate ha lasciato più volete lo studio andando dietro le quinte a causa dei vari litigi con Riccardo e Roberta. La De Filippi in questa ultima puntaa ha tentato di far ragionare Riccardo ma senza molto successo.

Dopo poco tempo però Riccardo esce nuovamente dallo studio dopo che viene sapere della chiamata tra Ida e la mamma di Alessandro, il suo nuovo compagno a Uomini e Donne. L’uomo è apparso visibilmente scosso e Maria gli ha chiesto se voleva uscire perché aveva capito il suo imbarazzo. Ormai lei è stufa di questi comportamenti ripetuti ad ogni puntata e non ci fa più caso.

Armando invece spiazza tutti dicendo che potrebbe lasciare il programma con la sua nuova frequentazione. Ma lo farebbe anche per evitare di continuare a discutere con l’ex Cristina, nonostante lui discuta con tutti sempre a quanto pare proprio non sopporta la donna.