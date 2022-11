Micol Incorvaia ha un’altra parente famosa oltre alla sorella Clizia. Ecco chi è e cosa ha fatto.

Da poco al Grande Fratello Vip è entrata Micol Incorvaia, la sorella di Clizia che partecipò anni fa al programma dove incontrò Paolo Ciavarro. I due ad oggi sono una coppia solida e hanno appena avuto un figlio.

Ma l’ex moglie di Francesco Sarcina non è l’unica parente famosa di Micol, infatti ne esiste un’altra. Recentemente questa persona ha commentato sui social le azioni di Micol. È anche lei una bellissima donna e ha partecipato a due programmi televisivi.

Micol Incorvaia, sui social si svela una sua parente famosa

Micol Incorvaia sta partecipando alla nuova edizione del Grande Fratello Vip e a seguirla non è solamente la sorelle Clizia ma anche tutta la famiglia e in particolare una parente anch’essa famosa.

Questa parente recentemente ha commentato la partecipazione di Micol con queste parole:”Parliamo di una famiglia conosciuta, stimata e corretta. Io che sono sempre stata una donna obiettiva indipendentemente dai rapporti di amicizia o di parentela come in questo caso, riconoscono nel comportamento di Micol, l’educazione, il rispetto per gli altri e anche la capacità di non cedere a certe provocazioni anche malvagie ed ingiuste. Non possono che apprezzare dunque questa ragazza e la sua condotta nella Casa. Dunque forza Micol”.

La parente in questione è Cristina Incorvaia, ex protagonista a Uomini e Donne in veste di dama e a Temptation Island. Anche lei è originaria della Sicilia. A Uomini e Donne è stata corteggiatrice di Gianluca Scuotto ed è stata poi fidanzata con David Scarantino.

Il percorso di Micol nel reality è stato sicuramente tra alti e bassi fin dall’inizio. Essendo l’ex di Edoardo, che sta corteggiando Antonella Fiordelisi e viceversa è stata immediatamente presa di mira da quest’ultima.

Poi Oriana l’ha criticata fortemente dicendo parole davvero offensive sul suo conto proprio all’ex Edoardo. L’ha accusata di non lavarsi i capelli, ed Edoardo invece di difenderla o per lo meno tacere davanti a quelle parole offensive si è messo a ridere. Nonostante tutto però la Incorvaia ha dimostrato di avere un carattere forte e di saper fronteggiare a testa alta tutte queste problematiche.