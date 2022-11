Ultimamente si parla moltissimo dei nuovi bonus che vorrà implementare il governo Meloni, dimenticandosi però di quelli ancora attivi. L’ultimo bonus dell’anno infatti vale 2500 euro ma scadrà tra pochi giorni.

Bonus pensioni, bonus matrimonio, bonus trasporti: ultimamente siamo sommersi da notizie che riguardano questo ambito. Il governo Meloni poi ci sta mettendo il carico in quanto vuole implementare ancor più bonus per i cittadini. Evitando di pensare a quelli futuri però concentriamoci su quelli attuali, ancora disponibili per la riscossione.

Ne esiste uno infatti che vale fino ad un massimo di 2500 euro e che scadrà a tra pochi giorni. Cosa riguarda? È un bonus per le imprese a copertura per i costi di connettività Internet. Il termine ultimo per richiederlo è fissato per il 15 Dicembre 2022. Nonostante ciò il Ministero dello Sviluppo Economico ha lasciato presagire che tale sostegno potrebbe essere prolungato di un ulteriore anno.

L’ultimo bonus dell’anno vale 2500 euro ma hai pochi giorni

Ricordiamo che il bonus Internet 2022 prevede contributi che vanno da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro per le spese effettuate per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s, di durata pari a 18 o 24 mesi. Potranno accedervi solamente le imprese iscritte al REI (Reddito di Inclusione). Inoltre per tale misura sono stati stanziati dal governo circa 609 milioni di euro.

Per sbloccare il voucher non ci si dovrà appellare al MISE bensì rivolgersi direttamente agli operatori accreditati registrandosi al portale Infratel Italia. A ogni beneficiario può essere erogato un solo contributo e in caso di portabilità è prevista la possibilità di trasferire l’importo residuo della somma ricevuta. Il bonus non sarà invece riconosciuto in caso di cambio operatore fra servizi aventi prestazioni analoghe o in caso di semplice passaggio di intestazione del contratto nella stessa sede.

Se dunque avete un’impresa e non avete ancora riscattato il bonus, che ricordiamo nuovamente può andare dai 300 euro ai 2500, questo è il momento giusto per farlo. Manca meno di un mese alla scadenza ultima: risparmiare sulla connettività Internet, non è mai stato così facile.