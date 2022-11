La conduttrice Silvia Toffanin si scaglia contro una nota showgirl e il pubblico esulta.

Durante la scorsa puntata di Verissimo è stata ospite Orietta Berti, che al momento è opinionista al Grande Fratello Vip. La cantante ha raccontato della sua esperienza e poi il discorso è caduto su una showgirl che è stata concorrente in questa edizione del GF Vip e che è stata eliminata di recente.

Si tratta di Pamela Prati, uscita da poco dal programma. La Berti e la Toffanin hanno parlato di un caso scoppiato tempo fa che riguardava la Prati e la Toffanin ha dato la sua opinione in modo inequivocabile.

Silvia Toffanin contro Pamela Prati, ecco perché

Orietta Berti ospite a Verissimo ha parlato con la Toffanin di tante cose, tra cui di Pamela Prati che è stata concorrente del GF Vip quest’anno. Il discorso è caduto inevitabilmente sul caso Mark Caltagirone.

In pratica qualche tempo fa era scoppiato un vero e proprio caso perché la Prati aveva mentito su una storia d’amore inventata da lei e la sua assistente. Questa storia portata avanti per molto tempo dalla Prati prevedeva addirittura un matrimonio della showgirl con questo ipotetico fidanzato mai esistito in realtà.

Il sospetto è stato che la Prati abbia voluto marciarci un pò sopra a questa storia per fare gossip. In ogni caso ai tempi del caso Caltagirone, la Toffanin l’aveva invitata proprio a Verissimo per dare la sua versione. Questo perché fino alla fine la Prati ha tentato di confermare la sua storia.

Durante quindi l’intervista a Verissimo ad un certo punto la Toffanin le chiese di mostrarle una foto di Mark Caltagirone. Dopo la richiesta però la Prati scomparve dallo studio. La Toffanin davanti a questa azione è rimasta senza parole e da quel momento tra le due non corre affatto buon sangue.

Pertanto con Orietta Berti la Toffanin si è sbilanciata dicendo che non ha mai creduto alla storia di Mark Caltagirone. La Berti stessa ha confessato anche lei di non aver mai creduto a questa storia inverosimile e si era anche scontrata con Pamela su questo. La Toffanin ha poi chiesto alla Berti se secondo lei era più finta la storia con Caltagirone o quella con Bellavia di oggi. Quindi viene messa in discussione anche la storia con Bellavia nata nel reality.