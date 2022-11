Elisabetta Gregoraci senza freni: tutto sul fidanzato

La conduttrice Elisabetta Gregoraci a Verissimo si è raccontata senza freni. Ecco tutto sulla sua nuova storia d’amore.

Elisabetta Gregoraci durante un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin si è aperta riguardo alla sua storia d’amore. La conduttrice ha anche parlato del rapporto con il figlio Nathan Falco e di quello con il papà e la nonna che ha 101 anni e poi non sono mancate le parole anche per l’ex marito Flavio Briatore.

Ma quello che a cui erano interessati di più i telespettatori era sicuramente la nuova frequentazione della Gregoraci, l’imprenditore Giulio Fratini. I due stanno insieme orami da diverso tempo ma è la prima volta che la conduttrice ne parla apertamente.

Elisabetta Gregoraci e la storia d’amore con Giulio Fratini

La Gregoraci ha raccontato per la prima volta a Verissimo della sua relazione con Giulio Fratini. La conduttrice ha rivelato che è un pò scaramantica quando si tratta di situazioni personali che vive. Ha sempre l’ansia che accada qualcosa di male, quindi si vive questa nuova storia d’amore molto serenamente.

Elisabetta non ha parlato di un ritorno in televisione per il momento. La Toffanin le ha chiesto dell’ex marito Flavio Briatore sui cui è sempre pizzicata. In particolare si è parlato della reunion di questa estate delle tre ex moglie di Briatore e lui stesso.

Infatti questa estate Briatore ha condiviso uno scatto su instagram con le sue tre ex compagne, Naomi Campbell, Heidi Klum e appunto Elisabetta Gregoraci. La conduttrice ha quindi ammesso di andare d’accordo con loro e che a volte capita che loro tre parlino di Briatore.

Durante la puntata si è poi collegata la nonna di Elisabetta che ha fatto un saluto speciale alla nipote. Per Elisabetta è stata una bella emozione forte vedere la nonna e sentirla in quel contesto.

La Gregoraci racconta sempre del suo forte attaccamento per la famiglia. Purtroppo la sua amata mamma non c’è più ma ha il papà che le rimane accanto sempre e una sorella che ama tanto. Poi chiaramente ha il suo amato Nathan che è la sua gioia più grande. E adesso ha questo nuovo amore che è l’imprenditore Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise.