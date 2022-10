Uomini e Donne: arriva la confessione che non ti aspetti

L’attuale tronista di Uomini e Donne ha espresso un aneddoto del dietro le quinte: la confessione riguarda Maria De Filippi.

La nuova stagione di Uomini e Donne si prospetta ricca di suspense, discussioni ed intrighi interessanti. Quest’anno il Trono Over vede come protagonisti indiscussi Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua ed Alessandro Vicinanza. Il quartetto ha subito diversi scambi di coppia, dettaglio che ha causato un inevitabile astio tra le due dame e tra i due cavalieri. Nell’ultima puntata in particolare, Maria De Filippi è dovuta intervenire, in quanto lo scontro si mostrava eccessivamente aggressivo.

Insomma, sembra che i partecipanti più maturi mostrino atteggiamenti decisamente infantili, mentre il Trono Classico prosegue in modo lineare con le conoscenze tra tronisti e corteggiatori. A questo proposito, Lavinia e Federica hanno rilasciato delle interviste, in occasione delle quali hanno potuto raccontarsi più approfonditamente. La Aversano inoltre ha ammesso di aver cercato conforto nella conduttrice, la quale le ha riservato un prezioso consiglio. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Uomini e Donne, la confessione di Federica Aversano

Federica Aversano ha debuttato sul piccolo schermo nel corso della passata edizione di Uomini e Donne. All’epoca decise di corteggiare Matteo, il quale preferì le attenzioni di Valeria a quelle della corteggiatrice napoletana. Maria De Filippi, colpita dal carattere forte e schietto di Federica, ha deciso di chiamarla nuovamente negli studi Mediaset per ricoprire il ruolo di tronista. Finalmente la giovane mamma potrà scegliere il ragazzo più adatto alle sue esigenze e soprattutto al suo cuore.

A questo proposito, nel corso di un’intervista, Federica ha dichiarato di aver ricevuto un prezioso consiglio da Maria De Filippi in persona: “Fai sempre quello che ti senti” – sarebbero state le parole della conduttrice – “senza dare retta a nessuno”. Sicuramente la padrona di casa ha fatto riferimento al carattere ostinato della tronista, così come al disappunto di Tina Cipollari – l’opinionista infatti non apprezza particolarmente la nuova arrivata.

Federica Aversano riuscirà a trovare la sua anima gemella? Lei stessa ha ammesso di avere un carattere difficile e di aver bisogno di una figura paziente e forte. Fatto sta, che attualmente le conoscenze proseguono per il meglio. Federica potrebbe prendersi la sua rivincita, dobbiamo semplicemente attendere lo sviluppo di legami sinceri all’interno del programma.