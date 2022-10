Zucca_ usala in questo modo, ti serviranno le bucce

La zucca è molto consumata questo periodo dell’anno, ma non tutti sanno che della zucca non si butta proprio nulla. Addirittura anche la buccia può essere mangiata. Alcuni consigli per gustare tutto quello che la zucca offre in natura.

La zucca è un ortaggio davvero molto versatile, utilizzata per preparare primi, secondi, contorni e dolci. Contiene pochissime calorie, circa 100 grammi di zucca gialla apportano soltanto 18 calorie. È una vera e propria alleata della nostra salute, infatti la zucca, è ricca di vitamine, fibre, sostanze antiossidanti e di beta-carotene, un elemento davvero fondamentale per la formazione della vitamina A.

Bisogna dire che la zucca è un ortaggio interamente commestibile, non viene gettato nulla di essa, dato che vengono mangiati i semi, oltre alla polpa interna che viene cucinata in tanti modi e usata anche per i dolci. Ma anche la buccia che erroneamente si pensa debba essere scartata, va mangiata. Ecco come utilizzare le bucce dell’ortaggio e trasformarle in delle pietanze davvero succulente per arricchire le nostre ricette a base di zucca.

Non si scarta proprio nulla

Fondamentale è che la zucca provenga da una coltivazione biologica, dato che quelle che non sono bio sono purtroppo ricche di sostanze chimiche e pesticidi. Le bucce della zucca necessitano di tempi di cottura più lunghi, perché ovviamente è la parte più spessa dell’ortaggio. Possiamo consumare le bucce insieme alla polpa oppure possiamo utilizzarle da sole per preparare delle gustose chips, come se fossero delle patatine, sono degli ottimi snacks.

Questa infatti è un’ottima idea per un contorno croccante, ma possiamo friggerle in olio ben caldo dopo averle lavate e asciugate bene con della carta assorbente, poi una volta pronte bisogna scolarle bene dall’olio in eccesso e salarle a piacere. Che bella idea, eppure tutto proveniente dalla buccia. Ma vi è un altro consiglio per utilizzare al meglio tutte le parti della nostra zucca ossia utilizzare la buccia dell’ortaggio come un contenitore, tipo pentola per un risotto a base di zucca. Basta svuotare la zucca della sua polpa e cuocerla in forno per un’oretta. Ecco la buccia è pronta per essere gustata.