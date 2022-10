Michelle notizia bomba, è tornato l’amore nel suo cuore?

È la notizia degli ultimi giorni: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sarebbero tornati insieme. Ma con alcune regole da seguire…

È la notizia degli ultimi giorni: sembrerebbe che sia tornato finalmente del sereno fra la coppia formata da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

A riportare primo questo scoop è stato il giornale Chi, che ha pubblicato le foto dei due in occasione del compleanno della piccola Sole.

Nelle pagine del settimanale si può leggere che era da un po’ di tempo che la conduttrice svizzera stava cercando di riconquistare il cuore del suo ex marito, senza riuscirci, però.

Per un periodo, Trussardi è stato irremovibile su questa storia, soprattutto dopo la breve relazione fra Michelle Hunziker ed il medico Giovanni Angiolini.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme?

A Tomaso Trussardi non sarebbe neanche piaciuta la presenza di Eros Ramazzotti all’interno del programma della sua ex moglie, dove i due si scambiarono un bacio, a stampo, che ha riacceso subito il gossip.

Nonostante tutto questo, il sentimento provato da entrambi sarebbe ancora molto forte: i due, quindi, sarebbero tornati insieme.

Ma Tomaso Trussardi avrebbe dettato alcune regole fondamentali da seguire, che la presentatrice di Striscia La Notizia avrebbe accettato di buon grado, dato che sarebbe disposta a tutto pur di riconquistare il cuore del suo ex marito.

Insomma, Trussardi non sarebbe più disposto a fare servizi posati per i giornali e alle interviste in tv. Quello che chiederebbe infondo il marito di Michelle Hunziker è solamente concretezza dei sentimenti e un rapporto vero, dentro e fuori casa.

Come abbiamo già spiegato prima, è stata la showgirl svizzera a fare il primo passo verso Trussardi, che in un primo momento non avrebbe reagito positivamente.

Dopo un anno in cui è stato davvero tremendo per alcune coppie della tv – la separazione fra Francesco Totti e Ilary Blasi fra tutti – vedere il sereno fra loro fa piacere.

Insomma, i due non hanno ancora confermato questa ritrovata unione, ma non hanno neanche smentito. Sarebbe una bellissima notizia, anche perché Trussardi in questo periodo avrebbe anche ritrovato una certa intesa anche con la primogenita di sua moglie, Aurora, che nei primi mesi del 2023 diventerà mamma.