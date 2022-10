Lascia perdere il passato ed il futuro e vivi nel presente: se cambi questo, cambia la tua vita

È sorprendente notare come i saggi e i guru di tante culture e tradizioni diverse insistano con il fatto di vivere nel presente e non nel passato oppure nel futuro.

Sono sempre a tua disposizione per un percorso di crescita personalizzato all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org .

In realtà può sembrare assolutamente scontato vivere nel presente, infatti a meno che tu non sia dotato di una macchina del tempo non puoi vivere nel passato oppure nel futuro ed è solo nel presente che puoi vivere.

Vivi nel presente

Tuttavia la tua mente è proprio una specie di macchina del tempo impazzita che ti fa andare continuamente nel passato e nel futuro.

Anche se nei film di fantascienza può sembrare divertente andare nel passato o nel futuro, in realtà quando la tua mente ti fa fare questo non è qualche cosa di molto positivo. Infatti vivere continuamente nel futuro significa molto spesso alimentare l’ansia e vivere molto spesso nel passato significa alimentare sensi di colpa e rancore. La cosa ideale per la mente sarebbe vivere nel presente e focalizzarsi sul momento presente. Infatti è solo quando vivi nel presente che puoi fare veramente bene il tuo lavoro e puoi dare il massimo della performance. Ma vivere nel presente non significa soltanto essere più bravi in quello che si fa. Infatti vivere nel presente significa assaporare la vita pienamente.

E’ nocivo vivere “troppo” nel passato e nel futuro

Il saggio ma anche semplicemente la persona in equilibrio assapora ogni singolo momento ed è assolutamente concentrato su di esso. Invece se mentre stai facendo qualcosa, la tua mente vaga verso qualche evento futuro o verso qualche evento passato devi stare molto attento a questo processo mentale. Infatti questi processi mentali di allontanamento dal tempo presente sono molto spesso meccanismi che sono connessi alla sofferenza interiore. Questi meccanismi sono connessi all’ansia, alla depressione, il senso di colpa. Ma attenzione, andare nel passato e nel futuro con la mente non significa certo essere necessariamente depressi o ansiosi.

Cambiamo insieme

Significa semplicemente essere poco focalizzati sul momento presente e avere qualche cosa di irrisolto dentro di te. Ma non sentirti troppo in colpa se la tua mente vaga spesso verso il passato o verso il futuro. Non c’è da sentirsi mai in colpa quando la propria mente ha dei processi mentali di questo genere. La cosa importante è diventare consapevole di questi processi mentali in modo tale da limitarli e da circoscriverli. Se ti impegnerai a fare questo avrai tanti vantaggi. Non soltanto ne guadagnerai in calma ed in serenità ma diventerai decisamente più focalizzato su quello che fai. Se hai voglia di confrontarti con me su questo tema molto importante e molto prezioso per la vita ti consiglio di scrivermi all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org