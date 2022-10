Il giudizio degli altri e il giudizio interiore possono rovinarti la vita: cambia subito così

Il giudizio degli altri può essere molto utile per crescere ma può essere anche un fardello difficile da sopportare.

Il giudizio degli altri ti aiuta sicuramente a crescere e ti aiuta anche a confrontarti con un punto di vista diverso dal tuo. Se qualcuno si chiudesse in se stesso e non ascoltasse mai il parere degli altri questo certamente non lo aiuterebbe a crescere.

Il giudizio può fare male

Eppure alcune volte sopportare il giudizio degli altri può essere veramente duro.

Infatti il giudizio altrui alle volte può essere veramente un peso. Il giudizio altrui può essere limitante o perché l’altro non è in grado di esprimere un giudizio che aiuta a crescere oppure perché magari tu che lo ascolti sei particolarmente sensibile e vulnerabile su un particolare aspetto che viene giudicato. Immaginiamo qualcuno che in malafede o magari perché non riesce ad esprimere in modo corretto il suo pensiero esprima un giudizio su di te che è limitante e penalizzante. Infatti se qualcuno esprime un giudizio su di te in malafede per ferirti è importante che tu riesca a distinguere e a neutralizzare questo giudizio limitante.

Giudizio interno e giudizio esterno

Ma può anche essere che il giudizio dell’altro che ti fa male, ti ferisce soltanto perché ti coglie su un tuo tallone d’Achille. Ma alle volte i giudizi che feriscono di più sono proprio quelli che provengono dall’interno. Infatti dentro di noi avviene continuamente il cosiddetto self talk o dialogo interiore. Se tu hai interiorizzato una visione di te stesso o una visione della vita che è limitante e negativa potrà succedere che proprio il dialogo interiore ti faccia più male anche dei giudizi che vengono da fuori.

Confrontiamoci

Quando un giudizio che proviene dall'esterno o anche un pensiero che proviene dal tuo dialogo interiore ti feriscono e ti fanno soffrire è molto importante analizzare questo giudizio con calma e con freddezza. Innanzitutto questo giudizio non rappresenta realmente la verità dei fatti e poi quando qualcosa ti fa soffrire devi capire se questa sofferenza è uno sprone a migliorare e a crescere oppure è soltanto qualche cosa da neutralizzare.