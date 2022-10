Hai gli occhi azzurri? C’è una teoria particolare molto affascinante

Non sempre il colore dei nostri occhi è una caratteristica fisica che ci differenzia oppure ci rende simili ad altre persone. Avere gli occhi azzurri, che sono da sempre bellissimi come caratteristica, significa qualcosa di molto particolare e non tutti lo sanno.

Secondo uno studio danese le persone con gli occhi azzurri condividono un antenato con tutti coloro che hanno la stessa caratteristica. La ricerca è stata condotta per molti anni e ha esaminato e confrontato il colore degli occhi delle persone in alcuni paesi. Tra questi ci sono appunto la Danimarca e la Turchia.

Sembra che la bellissima caratteristica degli occhi azzurri sia causata da una mutazione genetica avvenuta tra i sei mila e 10mila anni fa. Quindi si è passati dall’avere occhi marroni o verdi, alla variante azzurra. Un fenomeno davvero molto particolare quello degli occhi azzurri che riguarda solo un 8% delle persone. Il fenomeno è stato studiato a fondo dal professor Hans Eiberg del Dipartimento di medicina cellulare e molecolare. Entriamo nel dettaglio per comprendere meglio la sua teoria.

Lo studio

La ricerca danese condotta dal professor Hans Eiberg ha messo in evidenza un dato molto interessante. All’inizio tutti avevamo occhi marroni, poi in seguito a una mutazione genetica si è verificata una disattivazione nel produrre occhi marroni. Coloro che hanno la fortuna di avere gli occhi azzurri sono legati allo stesso antenato, avendo ereditato lo stesso interruttore nello stesso punto del loro DNA. Ma da cosa derivano le variazioni di colore degli occhi dal marrone al verde? Queste sono causate dalla melanina presente nell’iride.

Si tratta di un gene dal nome OCA2, che codifica la proteina P, la quale a sua volta è coinvolta nella produzione di melanina, il pigmento che è responsabile del colore che viene dato a occhi, pelle e capelli. Si assiste a una riduzione della produzione di melanina nell’iride trasformando il marrone in blu.

Sappiamo che coloro che possiedono gli occhi azzurri hanno delle caratteristiche particolari, ad esempio hanno una migliore visibilità al buio, hanno maggiore sensibilità alla luce e spesso nelle foto vengono con gli occhi rossi. Grazie a questa ricerca si può affermare che coloro che hanno la caratteristica degli occhi azzurri sono collegati allo stesso antenato e hanno tutti ereditato lo stesso interruttore esattamente nello stesso punto del loro DNA.