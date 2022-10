Laura Pausini: la figlia Paola è diventata grande eccola oggi!

Paola Carta diventa sempre più bella e la somiglianza con mamma Pausini è decisamente evidente. Ecco le foto della piccola.

Quando parliamo di Laura Pausini, facciamo riferimento ad una vera icona del panorama musicale italiano, una delle poche ad aver ottenuto notevole successo anche al di fuori dei nostri confini. E’ passato diverso tempo dal suo debutto sul piccolo schermo nel 1993, anno in cui vinse la categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo con il brano La solitudine. La sua voce inconfondibile ed irraggiungibile le consentì di raggiungere immediatamente il successo, tanto che le sue canzoni vengono tutt’oggi ascoltate da diverse generazioni con il medesimo coinvolgimento.

Tutti noi abbiamo gioito insieme a lei quando vinse il Golden Globe nel 2021 per il brano Io si e – al contempo – il fallimento agli Oscar lo stesso anno rappresenterà per sempre motivo di rammarico per tutti i cittadini italiani. Ciò nonostante, niente ferma l’entusiasmo dell’interprete romagnola, la quale l’anno seguente rappresentò perfettamente il nostro Paese durante l’Eurovision Song Contest. Eppure, il suo più grande dono rimane la piccola Paola, oggi identica alla madre.

Laura Pausini, la piccola Paola sempre più bella

I premi, le emozioni sul palco e l’amore folle per la musica non sarà mai paragonabile al legame che Laura Pausini ha coltivato con sua figlia Paola. L’8 febbraio del 2013, la cantante mise al mondo il suo dono più grande, decidendo di darle lo stesso nome del marito, Paolo Carta.

Oggi la piccola ha nove anni ed è il perfetto mix tra papà Paolo e mamma Laura. La cantante è estremamente fiera di sua figlia, infatti nel suo profilo Instagram si possono trovare diverse immagini che la ritraggono in sua compagnia. Momenti famigliari condivisi con i suoi followers, mostrandosi entrambe sempre allegre, sorridenti ed entusiaste di fronte alla vita.

Non mancano le dediche di amore e le prove d’affetto tra mamma e figlia: iconico rimarrà il video in cui Laura si mostra su di giri insieme alla piccola Paola che non riesce a trattenere le risate. Insieme raggiungeranno grandissimi obiettivi! Cosa ha ereditato dalla mamma? Sicuramente l’immancabile sorriso che ha sempre contraddistinto tutte le performance e apparizioni dell’intramontabile Laura Pausini.