Grande Fratello, questa volta è un flop preannunciato: è stato inevitabile, ecco gli ultimi aggiornamenti sul reality show.

Un’altra settimana si è conclusa per il reality show di Alfonso Signorini, ma pare che nella sua ultima parte abbia sorriso di meno a questa settima edizione del Grande Fratello Vip.

La puntata del lunedì è stata dominata dal “caso Bellavia”, che ha sconvolto e commosso tutti i protagonisti del programma e anche il pubblico a casa; gli ascolti sono stati da record, ma l’effetto “benefico” per il programma pare essere svanito già giovedì. Cosa è successo?

Grande Fratello, questa volta è un flop preannunciato: ascolti in calo

La puntata del lunedì (la prima della settimana) ha realizzato un grandissimo share, totalizzando la bellezza di più di tre milioni di spettatori; dopo gli eventi dei giorni precedenti, il pubblico è rimasto incollato al televisore per seguire la triste vicenda che ha visto coinvolto l’ex-conduttore di Bim bum bam e, in maniera negativa questa volta, alcuni suoi coinquilini.

Già qualche giorno dopo però, per la puntata di giovedì 6 ottobre, gli ascolti sono calati visibilmente; lo share è stato del 21.3%, con circa 2.761.000 spettatori (come riporta il sito La Nostra TV) a seguire il programma.

Da tradizione, il reality show perde sempre qualcosa nella seconda puntata della settimana, ma visto le aspettative create dalla puntate precedenti quanto successo ha rappresentato un mezzo flop; in particolare, il programma di Canale 5 ha perso la sfida a distanza con Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, fiction di Rai 1 che invece ha totalizzato il 23.9% di share raccogliendo circa 4.300.000 spettatori.

In ogni caso, rispetto alle puntate d’esordio, il GF Vip 7 di Signorini sta sempre registrando numeri maggiori in termini di ascolti; possibile che quella di giovedì sia stata solamente una battuta d’arresto. D’altronde, proprio in queste ore la casa di Cinecittà ha subito nuovamente un terremoto: in molti stanno chiedendo la squalifica per Amaurys Perez per una presunta bestemmia dell’ex-pallanuotista. Come gestirà questa nuova situazione Signorini?