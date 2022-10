Gemma Galgani si scaglia contro Tina: è tutta colpa sua

Uomini e Donne: Gemma Galgani contro Tina Cipollari. Cosa ha fatto questa volta la nota opinionista del programma?

Ormai sono diversi anni che la tronista di Torino, Gemma Galgani, cerca di trovare finalmente un uomo con cui passare la sua vita. Ma questa scelta risulta essere fin troppo difficile per la tronista del Trono Over.

Ed è la stessa Galgani che prova a dare una spiegazione a tutto questo. Infatti, per la tronista la colpevole è solo una persona.

Per anni Gemma si trova sul trono del programma Uomini e Donne – che va in onda su Canale Cinque dalle 14:45 circa- per trovare un uomo, ma fino ad ora nessuno è stato giudicato perfetto.

Al settimanale Nuovo, è proprio lei a dire che forse la colpa non sarebbe tutta sua. Infatti, per la Galgani la sua acerrima nemica, Tina Cipollari, farebbe di tutto pur di far allontanare i suoi corteggiatori.

Uomini e Donne, Gemma Galgani: “Fa scappare tutti i miei corteggiatori…”

“Fa scappare tutti i miei corteggiatori e mi deride perché sono una sognatrice”, queste sono le parole usate dalla tronista torinese.

Questa critica mossa nei confronti dell’opinionista sarebbe condivisa anche da altre persone, secondo alcuni invece il motivo sarebbe tutto riconducibile al fatto che vedono in Gemma solo un trampolino di lancio nel mondo della televisione.

Lei infondo ha chiesto solo di essere compresa dalla stessa Tina Cipollari e che non si sarebbe mai aspettato un atteggiamento del genere. Anzi, come ha riferito al settimanale, “da donna a donna mi sarei aspettata di trovare un’alleata”.

Invece, in un modo o nell’altro, Tina Cipollari trova sempre un motivo per attaccarla continuamente. Ma se da una parte, c’è qualcuno che ha apprezzato tutto quello che ha fatto e le decisioni prese in questi anni, altri invece pensano che stia solo recitando.

Sempre su Nuovo, si può leggere che lei non fa altro che recitare ed inoltre “finge interesse per un uomo e poi lo lascia”.

Dalla sua parte sembra esserci solo la sua cara amica Ida Platano, che anche lei è in cerca dell’amore, anche se tutte le strade sembrano portare sempre al suo ex Riccardo Guarnieri.

E voi cosa ne pensate della tronista torinese Gemma Galgani? Per voi recita oppure no?