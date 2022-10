Cachi: le mille proprietà che non ti immagini

I cachi sono sicuramente uno dei frutti più amati in questo periodo, ma conoscete tutte le sue incredibili proprietà? Da non credere, sono miracolose. Scopriamo nel dettaglio quali sono.

Con l’inizio dell’autunno cominciano ad arrivare anche i primi cachi. Si tratta di un frutto molto e dolce e amato da tutti, in pochi però conoscono realmente le sue proprietà. Ma non solo, la maggior parte dei suoi benefici sono racchiusi nelle foglie. Andiamo quindi a scoprire come mangiarle.

In molti pensano che i cachi facciano male a causa dell’elevato contenuto di zuccheri semplici al suo interno. In realtà non è affatto così, certo è che come tutte le cose non bisogna esagerare nelle quantità, ma se consumati con regolarità possono darci moltissimi benefici.

La prima cosa da sapere è che i cachi sono un’ottima fonte di fibre e vitamina A, soprattutto quest’ultima rafforza le ossa, il sistema immunitario e fa bene agli occhi. Ma non solo, i cachi sono anche molto utile per regolarizzare l’intestino.

In pochi però sanno che la maggior parte dei suoi benefici sono racchiusi nelle sfoglie. Siete curiosi di scoprire come mangiarle? Vediamolo insieme.

Cachi: ecco come beneficiare di tutte le sue proprietà

Come dicevamo i cachi contengono moltissime proprietà benefiche per la nostra salute. Tra le più importante troviamo la vitamina A, la vitamina C e alcuni composti che avrebbero un’azione protettiva per il sistema cardiocircolatorio e contro alcuni tumori.

Non tutti però sanno che anche le foglie di questo frutto possono essere molto utili per contrastare alcune malattie. Generalmente queste sono note per via della loro bellezza, infatti le foglie di cachi oltre ad essere molto grandi sono lucenti e colorate. Tuttavia, oltre ad essere molto benne sono anche molto utili per la nostra salute.

Ad esempio, è possibile creare un ottimo infuso grazie alle foglie essiccate. Si tratta di un antico rimedio cinese per la prevenzione dell’aterosclerosi cerebrale, del diabete e dell’ipertensione. Per preparare questa ricetta servirà lasciare in infusione con dell’acqua calda le foglie di cachi. Poi dopo 15 minuti andate a filtrare l’infuso e dolcificatelo a piacere.

Inoltre, le foglie dei cachi possono essere utilizzate anche per creare moltissime ricette. Ora non vi resta che provare per credere. Voi cosa ne pensate?