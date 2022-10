WhatsApp: ennesima truffa, ma cosa sta succedendo

Occhio all’ennesima truffa su WhatsApp. Ecco che cosa sta succedendo ai danni degli utenti negli ultimi giorni

L’avvento degli smartphone ha letteralmente rivoluzionato il modo di comunicare e di interfacciarsi con i dispositivi digitali. Grazie al loro utilizzo, infatti, è possibile restare quasi sempre connessi, risolvere molti problemi in maniera rapida e contattare chi è distante, anche attraverso videochiamate possibili grazie alle applicazioni di messagistica istantanea.

Tuttavia, queste app possono nascondere insidie in ogni dove. È il caso di famose applicazioni di messagistica istantanea che possono finire al centro di raggiri da parte di malintenzionati. È infatti importante fare attenzione all’ennesima truffa su WhatsApp. Ecco che cosa sta succedendo ai danni degli utenti.

Ecco come difendersi dalla nuova truffa su WhatsApp

Una delle applicazioni di messagistica istantanea più utilizzate è proprio WhatsApp. Questa applicazione, ancora una volta, è al centro di una truffa che mette in pericolo la privacy di moltissimi utenti. Tuttavia, tra le vittime dell’ultimo raggiro vi è proprio l’applicazione acquistata da Marck Zuckerberg.

L’ultima trovata da parte dei malintenzionati è la cosiddetta “truffa WhatsApp del codice a 6 cifre”. Si tratta di una trovata realizzata ad arte per trarre in inganno le inconsapevoli vittime. Le conseguenze, infatti, possono essere particolarmente dure e non sempre è possibile riparare.

La truffa in questione è in giro già dallo scorso anno e ha mietuto parecchie “vittime”. Nelle ultime settimane, però, ha ripreso ad essere insistente e pericolosa per gli utenti. Il segnale di pericolo potrebbe arrivare da un Sms che riceviamo senza aspettarlo.

Il messaggio incriminato recita: “Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?”. Ma l’inganno è che a inviarci questo sms è uno dei nostri contatti. Il truffatore intende rubarci il nostro account e profilo dell’applicazione di messagistica istantanea, tendando poi di rubare i nostri dati. Per fare ciò, utilizza uno dei nostri contatti, in modo che noi possiamo fidarci.

Quando intendiamo spostare la nostra applicazione WhatsApp su un dispositivo diverso (magari uno smartphone appena acquistato), riceviamo un codice proprio di 6 cifre da inserire. Nel caso in cui, invece, chi intende commettere la truffa venga a conoscenza di questo numero potrebbe prendere possesso del nostro profilo. Tuttavia, necessiterà del codice che abbiamo sul nostro telefonino, chiedendoci di inviarglielo.