Scopriamo insieme come possiamo realizzare delle buonissime polpette che lasceranno il segno in tutti quelli che le assaggeranno!

Oggi vi vogliamo proporre una ricetta facile e veloce, e perchè non dato che non guasta mai, anche molto conveniente per quanto riguarda il costo di realizzazione, faremo infatti delle buonissime polpette con patate e zucca.

Ovviamente, come vi diciamo sempre potete personalizzarle come preferite, aggiungendo gli ingredienti che più vi piacciono, quindi non ci perdiamo in troppe parole e scopriamo insieme come si realizzano.

Polpette patate e zucca: una bontà divina

In questo modo possiamo far mangiare la zucca, che fa bene a tutti sia grandi che piccini, che aiuta tantissimo a rilassare i muscoli, quindi ottima per chi soffre di stanchezza oppure è particolarmente agitato.

Ma arriviamo alla nostra lista degli ingredienti, ecco cosa ci occorre: