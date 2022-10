Ciambelle senza uova: una ricetta ottima da rifare subito

3 gr di lievito istantaneo

300 gr di farina per pane

28 gr di burro non salato

3 gr di sale

38 gr di zucchero

205 gr di latte

Olio di semi quanto basta

Iniziamo quindi con la loro realizzazione, dove prendiamo un contenitore bello grande e dentro mettiamo il latte, lo zucchero, il lievito istantaneo ed iniziamo ad amalgamare, adesso possiamo mettere la farina ed il sale.

Amalgamiamo direttamente con una spatola, se è presente in casa, altrimenti con un cucchiaio, fino a quando non otteniamo una sorta di panetto, adesso iniziamo a lavorare con le mani.

Una volta arrivati a questo punto, lasciamo il tutto dentro alla ciotola e lo copriamo, facendolo lievitare per circa 20 minuti, passato questo tempo ci spostiamo su di un piano da lavoro che avremmo in precedenza infarinato.

Inseriamo quindi il burro morbido e lavoriamo con le mani per farlo incorporare per bene, adesso lasciamo lievitare, nuovamente, per circa 60 minuti, ma prima copriamo il tutto, mi raccomando, deve stare al caldo.

Trascorso questo tempo ci rimettiamo sul nostro piano di lavoro e dobbiamo fare 12 pezzetti di impasto con un peso di 48 grammi l’uno ed iniziamo a farli diventare di forma rotonda e poi facciamo il buco al centro.

Lasciamo le nostre ciambelle sul piano infarinato e copriamole con la pellicola alimentare, devono lievitare ancora per 40 minuti, passato questo tempo mettiamo il nostro dito, infarinato, al centro di ogni buco della ciambella per allargarlo maggiormente.

Prendiamo una padella e mettiamo dentro il nostro olio per friggere, quando sarà bello caldo inseriamo le ciambelle, poche per volta mi raccomando, e giriamole su tutti i lati, in questo modo saranno belle dorate.

Una volta cotte, trasferiamole su di un piatto con carta da fritti o carta assorbente, in questo modo verrà eliminato l’olio in eccesso, passiamole anche in un po’ di zucchero prima di mangiarle.

Sono super morbide e buonissime, insomma una goduria per il nostro palato e non solo, Continuate a seguirci per avere sempre delle ricette nuove e veloci da realizzare che vi faranno risparmiare tempo in cucina ma non sul risultato.