WhatsApp: attenzione alla truffa che sta girando con il codice

Avete sentito parlare della nuova truffa di WhatsApp? Attenzione, sta circolando in queste ore tramite un codice. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

WhatsApp è sicuramente una delle App di messaggistica più utilizzate al mondo. In queste ore però, è emersa una nuova truffa che sta colpendo proprio gli utenti che utilizzano questa piattaforma. Per questo motivo oggi vi sveleremo come difendervi da questi malintenzionati. Siete curiosi di scoprire come funziona? Vediamolo insieme.

Sappiamo tutti che in un periodo di crisi come questo in molti stanno cercando di arrotondare lo stipendio con lavoretti extra. C’è chi lo fa in maniera onesta e chi invece cerca di trovare escamotage per fregare la gente. Un esempio sono proprio le nuove truffe online, attenzione perché cadere nella trappola di questi truffatori è più semplice di quanto si possa pensare.

Ma non preoccupatevi, oggi vi sveleremo un trucco per difendere la vostra privacy e sopratutto il vostro conto in banca. Siete curiosi di scoprire come funziona? Vediamolo insieme.

WhatsApp: ecco come difendersi dalla nuova truffa

Sappiamo tutti che WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica più utilizzate al mondo. In questi giorni alcuni truffatori stanno cercando di utilizzare questa piattaforma proprio per truffare gli utenti. Ma attenzione, ovviamente WhatsApp non c’entra nulla con questi malintenzionati. Infatti, anche la stessa applicazione è vittima di queste nuove truffe.

Nel dettaglio, bisogna fare attenzione ad un codice a 6 cifre che ci viene inviato proprio sul nostro cellulare. Ma come funziona? Probabilmente questi truffatori riescono ad avere il nostro numero tramite i vari siti in cui ci siamo registrati. Il loro scopo è proprio quello di rubarci l’account tramite il codice che abbiamo ricevuto.

Queste persone cercheranno di spacciarsi per dei nostri conoscenti, ai quali è già stato rubato il profilo, chiedendoci di inviarci il codice appena ricevuto. In questo modo, i truffatori utilizzeranno il nostro account di WhatsApp su un loro telefono, fingendo di essere noi. A queso punto noi non potremo più riavere indietro il nostro profilo ne tanto meno usarlo.

Il truffatore manderà tramite l’account dei link o dei virus ai nostri contatti, in questo modo riuscirà a impossessarsi di altri profili.

Il consiglio è sempre quello di evitare di cliccare link o comunque verificare che la persona che ci sta scrivendo sia realmente lei. Vi basterà fare una chiamata. Voi cosa ne pensate?