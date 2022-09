Pavimenti perfetto? Si con 2 ingredienti che non ti aspetti e molto economico

I prodotti specifici per la pulizia della casa non costano poco, eppure esiste un trucchetto economico e al contempo efficiente.

Nelle ultime settimane gli italiani si sono visti costretti ad imparare l’arte del risparmio, sfoderando vecchi trucchetti per la gestione della casa e delle proprie finanze. Ogni prodotto acquistato al supermercato, attualmente costa più del normale. Cosa comporta questo? Fondamentalmente ci vediamo costretti a rinunciare ad alcuni lussi, rimediando con gli strumenti che abbiamo a disposizione.

I nostri nonni non avevano a disposizione tutti i prodotti di cui possiamo usufruire al giorno d’oggi; la pulizia della casa ad esempio prevedeva l’utilizzo di determinati ingredienti facilmente reperibili, ma altrettanto efficaci. Dal sapone Marsiglia, all’aceto di vino bianco fino a arrivare al sale da cucina – erano questi gli strumenti per l’igienizzazione e pulizia dell’ambiente domestico. Ebbene, oggi faremo un salto indietro nel tempo: scopriamo insieme come pulire in profondità i pavimenti utilizzando proprio l’aceto e il sale. Vediamo tutti i dettagli e il procedimento.

Pavimenti, pulisci le superfici con due semplici ingredienti

Il metodo di cui parleremo è altamente sconsigliato per le superfici in legno (parquet ad esempio), che necessitano invece dell’acquisto di prodotti specifici. Veniamo quindi a noi: prendete un contenitore capiente e versate dell’acqua tiepida del rubinetto; a questo punto inserite una buona quantità di sale e aceto, mescolando in modo che i due ingredienti si sciolgano nell’acqua. La miscela è pronta, possiamo quindi procedere con la pulizia del pavimento.

Prendete lo straccio e imbevetelo nella miscela, strizzate bene in modo da rimuovere l’eccesso di acqua e procedente con la pulizia. Ricordatevi di eseguire il movimento procedendo sempre per lo stesso verso (un movimento irregolare potrebbe causare la formazione di aloni e macchie sulla superficie delle piastrelle). Lasciate quindi asciugare e il gioco è fatto! La vostra casa risplenderà, senza aver utilizzato prodotti chimici particolarmente costosi.

Unica accortezza: ricordatevi di passare prima l’aspirapolvere oppure la scopa, in modo da rimuovere sporcizia e polvere. Una volta terminato questo primo step, potrete procedere con il lavaggio con lo straccio.