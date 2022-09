Respirazione diaframmatica: davvero fondamentale per gestire ansia, stress e tristezza

In molti momenti della vita può capitare che ansia, stress e tristezza possano minare le due giornate.

Non c’è assolutamente nulla di male a sentirsi stressati, stanchi tristi o in ansia. Sono stati d’animo e sensazioni assolutamente normali e che durante la giornata e durante la vita dell’individuo si alternano a stati d’animo più positivi.

Una respirazione che può aiutarti tanto

Tutti sperimentano questo genere di stati d’animo e quindi non bisogna assolutamente sentirsi fuori posto se si provano queste sensazioni.

Tuttavia sentirsi stressati, stanchi e tristi può essere estremamente limitante e sicuramente non è piacevole. Ma è anche e soprattutto l’ansia ad essere diventato uno dei principali nemici degli italiani. Infatti oggi sono tantissimi gli italiani che rivelano di essere molto spesso in ansia oppure addirittura che sostengono di sentirsi così quasi sempre. Sentirsi molto spesso in ansia sicuramente danneggia la qualità della tua vita e alla lunga può danneggiare persino la tua salute. Proprio per questo la respirazione diaframmatica è un ausilio veramente prezioso.

Usare la pancia e non il petto

Ti potrà sembrare incredibile che semplicemente respirando in un modo diverso tu possa sentire un forte beneficio dal punto di vista dell’ansia e del benessere generale eppure ti assicuro che è proprio così. Ti basterà provare per rendertene conto. Noi normalmente respiriamo con il petto. Infatti ti sembra assolutamente normale che quando respiri, sia il tuo petto a muoversi e non la pancia. Eppure respirando “con la pancia” andrai a fare la cosiddetta respirazione diaframmatica. In sostanza con la respirazione diaframmatica è la pancia che si gonfia quando inspiri mentre il petto rimane fermo. Prova a fare questo tipo di respirazione per qualche minuto e sentirai un immediato senso di pace e di benessere.

Raccontami cosa hai provato dopo qualche minuto

