Uomini e Donne: Maria De Filippi avvisa Gemma

Uomini e Donne: Maria De Filippi ha notato un particolare del nuovo corteggiatore di Gemma Galgani. Scopriamo insieme cosa ha fatto.

Nei giorni scorsi a Uomini e Donne ha fatto il suo ingresso un nuovo corteggiatore per la dama torinese Gemma Galgani.

Stiamo parlando di Didier, che ha origini francesi. La tronista, che nel frattempo ha deciso di chiudere la sua frequentazione con il cavaliere Giovanni, ha accettato di buon grado questa nuova conoscenza.

E la sua acerrima nemica, Tina Cipollari, sembra che abbia voluto scherzare proprio su questo punto: infatti, ha detto di chiamare un medico in studio per Gemma, dato che non le poteva sembrare vero.

Insomma, nulla sembra essere cambiato per il programma condotto da Maria De Filippi, che ad inizio settimana ha già presentato i quattro nuovi tronisti per questa nuova stagione.

Uomini e Donne: De Filippi “Gemma … ho visto che Didier…”

Nello studio di Mediaset poi ci sono stati vari scontri tra due protagonisti storici della trasmissione, Riccardo Guarnieri e la sua ex Ida Platano.

Un particolare di Didier non è però sfuggito a Maria De Filippi, che lo ha fatto subito presente alla dama torinese.

Ma cosa è successo? Andiamo a leggere nei dettagli cosa ha visto la Queen di Mediaset.

Nelle scorse puntate, c’è stato un ballo, ma il corteggiatore di Gemma Galgani ha ballato con un’altra dama. E la povera Gemma ha dovuto guardare mentre loro danzavano.

La De Filippi le ha fatto notare subito questa cosa e le ha detto “Gemma…Ho visto che Didier ha ballato con Stefania…Oppure sbaglio?”.

La Galgani ha subito risposto in modo affermativo ma non sembrava per nulla preoccupata ed ha detto “si, certo…Ho notato…Lui è un bravo ballerino…Gli piace molto il ballo…Balla bene…Io meno…”.

Ma la De Filippi ha voluto però indagare e cercare di capire come mai il cavaliere che è venuto in studio per corteggiare lei, ha ballato però con un’altra dama.

La dama di Torino ha provato a spiegare cosa è successo, affermando “Perchè non ha ballato con me? Mi ha chiamato quel signore…Ero occupata”.

Anche il cavaliere che è stato tirato in causa ha riferito che alla fine era solo un ballo e la tronista è sembrata dello stesso avviso.