Striscia la notizia: ecco che fine hanno fatto e come sono oggi i bellissimi cani

In molti si chiedono che fine hanno fatto i vari cani di Striscia la notizia. A rispondere alla domanda ci ha pensato proprio il noto programma satirico. Scopriamo nel dettaglio la verità.

Striscia La Notizia è sicuramente uno dei programmi più amati dal pubblico a casa. Ora però, in molti si chiedono che fine hanno fatto i vari cani che sono passati sul bancone della trasmissione. A rispondere a questa domanda ci ha pensato proprio Striscia, scopriamo insieme la verità.

Recentemente, gli autori di Striscia La Notizia hanno confermato che nella maggior parte delle email che arrivano in redazione c’è una domanda in comune. Ovvero: che fine hanno fatto i cani?

Qualche ora fa hanno deciso di rispondere ai dubbi dei telespettatori pubblicando le foto del prima e dopo dei cuccioli. A quanto sembra, sono tutti stati adottati e stanno vivendo una vita serena. Scopriamo nel dettaglio dove si trovano.

Ecco dove sono finiti i cani di Striscia la Notizia

Qualche giorno fa, la redazione di Striscia la notizia ha fatto sapere ai fan come stanno i vari cani che sono passati attraverso il bancone del programma. Pensate, che fino ad oggi sono stati adottati ben 31 cani e tutti quanti hanno subito trovato casa.

Per moltissime settimane hanno fatto parte della famiglia di Striscia la Notizia, fino a quando hanno trovato una nuova famiglia che potesse prendersi cura di loro. Proprio la redazione del programma, ha fatto sapere ai fan, che esiste una persona che prende contatto con i canili in giro per l’Italia e poi trova 10 cuccioli da portare nella trasmissione.

In questo modo cercano di sensibilizzare l’adozione e di far crescere i cuccioli all’interno di famiglie che possano prendersi cura di loro. Ma non solo, la redazione ha anche confermato che il cagnolino, durante tutta la durata del programma, viene seguito da un addestratore.

Dopo la fine della trasmissione tutti i cuccioli vengono destinati ad una nuova famiglia adottante. Oggi tutti i cuccioli sono in buone mani e stanno vivendo una vita serena e felice.

