Amici veri e amici che ti limitano, come riconoscere i rapporti che non ti fanno stare bene

L’amicizia è sicuramente qualcosa di bellissimo eppure purtroppo può capitare che nella propria cerchia di amici ci sia qualcuno che al posto di farti stare bene ti sta creando dei limiti e della sofferenza.

Gli amici sono veramente qualche cosa di prezioso. Infatti un rapporto di amicizia rende più belli i momenti piacevoli e aiuta a sopportare quelli brutti.

Finti amici che ti fanno male

Gli amici sanno dare consigli e stanno sostenere e divertirsi con loro è veramente un piacere.

Sono stati spesi i fiumi di parole su quanto sia bella e quanto sia preziosa l’amicizia ma alle volte purtroppo può capitare che un amico sia tale solo solo in teoria. Infatti nella cerchia dei tuoi amici potrebbe esserci qualcuno che attraverso dei comportamenti molto subdoli e non facilmente riconoscibili mina la tua autostima e ti limita. Alcune persone fanno questo per semplice in sicurezza. Infatti tante persone insicure cercano di sfogare la propria insicurezza e la propria frustrazione umiliando sottilmente le persone che hanno attorno.

Come riconoscere chi non ti fa stare bene

Magari l’amico che ti sta limitando e che ti sta facendo soffrire in realtà non lo fa neppure perché cattiveria, ma è importante riconoscere queste situazioni. Si parla molto spesso di quanto sia importante riconoscere i rapporti di coppia tossici e anche su questa rubrica ne abbiamo parlato. Ma se un rapporto di coppia tossico è qualche cosa di molto pericoloso e da eliminare sicuramente un rapporto di amicizia tossico potrebbe non essere meno nocivo. Se il rapporto con un tuo amico ti crea sofferenza o comunque sia ti crea un senso di disagio potrebbe non essere semplice rendertene conto. Infatti esistono forme di violenza psicologiche estremamente sottili.

Attenzione a distinguere

Tuttavia se nella cerchia dei tuoi amici c'è qualcuno con cui senti che c'è qualcosa che non va è importante valutare freddamente ciò che senti. È molto importante analizzare a fondo quello che non va in un rapporto di amicizia perché può essere l'occasione per crescere insieme e per confrontarsi così come può essere anche l'occasione per capire che l'altro ti sta utilizzando unicamente per sfogare le sue frustrazioni. Ovviamente sono due casi completamente diversi e nel secondo è meglio lasciar perdere un rapporto che farebbe solo del male.