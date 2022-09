Pippo Baudo e Katia Ricciarelli: svelato dopo anni perché si sono lasciati

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli sono stati insieme per moltissimi anni. Ma conoscete i reali motivi per cui si sono lasciati? Da non credere, vediamoli insieme.

In pochi sanno che il grande Pippo Baudo è stato sposato per diversi anni con Katia Ricciarelli. La nota cantante ha svelato alcuni dettagli sulla fine del loro matrimonio proprio durante la sua ultima esperienza al Gf Vip. Ora però molti fan si domandano perché tra loro è finita. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

Pippo Baudo ha avuto un grande amore nella sua vita, stiamo parlando di Katia Ricciarelli. Entrambi non hanno mai nascosto di essere stati molto innamorati e tutt’ora di avere un reciproco rispetto e affetto.

Purtroppo, con il passare dei giorni la loro storia d’amore è andata scemando. Ma cosa sarà realmente successo? A rivelare le motivazioni è stata proprio Katia Ricciarelli. Ma andiamo a scoprire le sue parole.

Katia Ricciarelli: ecco perché è finita con Pippo Baudo

Katia Ricciarelli è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori grazie alla sua esperienza al Gf Vip. Per molti anni è stata lontana dal mondo dello spettacolo, ma dopo il reality è tornata a far parlare di se. Ora la cantante ha svelato come mai tra lei e Pippo Baudo è finito l’amore.

Lei stessa nella casa del Gf Vip ha ammesso di provare ancora molto affetto nei confronti dell’ex marito. Anche Pippo ha sempre confermato che tra loro è stato un colpo di fulmine, che nel nel 1986 li ha portati all’altare. I due hanno sempre dichiarato che il loro è stato un matrimonio felici, si sono incontrati proprio in tv e da quel momento è stato amore a prima vista.

Poi il tempo ha fatto il suo corso e si sono allontanati, sfortunatamente il matrimonio non è durato moltissimo. Per lungo tempo in molti si sono chiesti quali fossero i motivo che li hanno portati alla separazione. Ora la Ricciarelli ha deciso di rispondere a queste domande.

La cantante ha confessato “Forse è stata colpa della mancanza di dialogo perché io ero spesso fuori mentre lui aveva il suo lavoro in Italia, ha portato a venire a mancare il dialogo, che secondo me non va mai dimenticato”

Katia ha poi ha anche voluto dare un consiglio a tutte le giovani coppie “non dimenticatevi mai di parlare ma anche di litigare”. Insomma, l’importante è avere un dialogo e non perdersi. Ora tra la cantante e Pippo c’è una serena amicizia.

Voi cosa ne pensate?