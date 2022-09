Patrick Dempsey arriva la confessione su Ellen Pompeo che stupisce

Patrick Dempsey ed Ellen Pompeo di nuovo insieme: l’attore ha espresso il desiderio di lavorare ancora una volta con la sua collega.

Patrick Dempsey ed Ellen Pompeo hanno fatto sognare milioni di fan grazie alla longeva serie tv Grey’s Anatomy, giunta alla sua 19° stagione.

L’attore nella serie ha interpretato il neurochirurgo Derek Shepherd, l’unico grande amore, oltre alla chirurgia, di Meredith Grey, interpretata proprio da Ellen Pompeo.

I due si sono rivisti al D23 Expo di Anaheim e quando ha rivisto la sua collega ha voluto intervistarla proprio lui.

Dempsey ha un nuovo look, dato che sta girando un nuovo film basato sulla vita di Piero Taruffi, che è stato un grande pilota della Formula Uno ed ha gareggiato per la Ferrari.

“Sto facendo un film in Italia sulla Ferrari in questo momento, che è diretto da Michael Mann. Mi sto divertendo molto. Sto guidando molte macchine veloci. Interpreto un pilota di auto da corsa chiamato Piero Taruffi che vince la Mille Miglia del 1957. È un lavoro da sogno” ha detto recentemente l’ex interprete di Derek Shepherd.

Ellen Pompeo e Patrick Dempsey nuovamente insieme

Questo ruolo è perfetto per lui, dato che è anche lui è un pilota di automobili professionista ed ha partecipato a diverse gare.

Sia l’attore che Ellen Pompeo erano presenti all’Ultimate Disney Fan Event per essere premiati come Leggende che hanno contribuito all’eredità Disney: l’attrice per la serie medica Grey’s Anatomy, mentre Dempsey, oltre per il suo ruolo nello show, anche per il film fiabesco del 2007 “Come D’Incanto”.

Insomma, entrambi hanno espresso il loro desiderio di lavorare ancora una volta insieme, ma solo con un progetto giusto.

“(…) Entrambi siamo molto orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto. Ci siamo divertiti molto e abbiamo creato qualcosa di veramente iconico”. Ha detto Ellen Pompeo, per poi proseguire “Penso che i fan lo amerebbero assolutamente”.

E Patrick Dempsey sembra essere dello stesso avviso: anche lui si è divertito molto a lavorare con lei in 11 stagioni di Grey’s Anatomy.

E l’attore ha affermato “Penso che gran parte del successo dello show sia dovuto alla chimica e alla relazione”. Aggiungendo inoltre che “La gente vuole credere nell’amore”.

Anche se un progetto vero e proprio ancora non c’è, i fan sono già elettrizzati dall’idea di rivederli nuovamente uno accanto all’altro.