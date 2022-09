Uomini e Donne: arriva il bacio inaspettato tra di loro

Colpo di scena a Uomini e Donne che ha lasciato tutti di stucco. Arriva il bacio inaspettato tra i due protagonisti

Si è chiusa con un colpo di scena questa settimana ricca di novità e spunti interessanti per il programma condotto dall’intramontabile Maria De Filippi. Il programma trasmesso regolarmente su Mediaset e Canale, Uomini e Donne, ha regalato ancora una volta grani emozioni ai telespettatori che di certo non saranno rimasti delusi.

I fan del dating show sono rimasti di stucco durante la trasmissione. In un momento insospettabile, è arrivato il bacio tra due protagonisti. Le puntate sono state inoltre segnate dalla lite tra Ida Platano e Riccardo Guarneri, oltre all’interesse di Guarnieri per Federica Aversano, una new entry. Ecco che cosa è successo.

Arriva il bacio tra i due a Uomini e Donne

Ci è voluto pochissimo, solo due puntate, e la prima coppia è stata messa all’angolo dalla conduttrice, Maria De Filippi, lasciando poi il programma. Ma le sorprese e i colpi di scena non sono affatto finiti, anzi. Sono state moltissime le critiche dopo l’annuncio della dama secondo cui ha ripreso a frequentare Alessandro Vicinanza, il suo ex fidanzato.

A detta di lei, la loro relazione era finita in modo davvero brusco, tanto da portare i due a chiudere i rapporti e tagliare i ponti. Ma non è solo questo riavvicinamento a fare notizia. La bellissima quarantenne ha infatti svelato che tra i due si è andati molto oltre il semplice riavvicinamento e interessamento. È infatti arrivato un bacio inaspettato tra i due. Una scelta che è stata ampiamente criticata da Tina Cipollari.

Un altro protagonista sarà Riccardo Guarnieri, ex fidanzato di Ida Platano che sta guadagnando sempre più posizioni. Nell’ultimo periodo ha mostrato grande attenzione per Federica Aversano, e per il momento sarà lei a cui darà la sua massima attenzione. Tuttavia, prima o poi dovrà fare una scelta.

La De Filippi, infatti, chiederà lui se vorrà passare al trono classico e iniziare il corteggiamento, anche se il pericolo è quello di dover lasciare il programma in caso di eliminazione. La sua scelta sarà quindi quella di rinunciare e cambiare strategia, ponendo la sua attenzione sui senior.