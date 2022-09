Mike Bongiorno: ecco Niccolò, il suo bellissimo figlio

Non tutti conoscevano Niccolò. Ecco chi è il bellissimo figlio di Mike Bongiorno

Mike Bongiorno non ha assolutamente bisogno di presentazioni. È stato ed è ancora oggi il simbolo dell’avvento della televisione in Italia. Il conduttore e presentatore italo-americano conquistò il cuore dei telespettatori grazie alla sua bravura e simpatia, entrando di fatto nella storia del mondo dello spettacolo del nostro Paese.

Spesso sotto i riflettori, non tutti conoscono la vita privata del compianto presentatore. Oggi, infatti, vogliamo parlarvi di suo figlio Niccolò. Ecco chi è e che cosa fa il primogenito del conduttore che ha fatto la storia della nostra televisione.

Ecco chi è Niccolò, figlio di Mike Bongiorno

A differenza di suo padre, Niccolò è sempre stato lontano dai riflettori e dal mondo della televisione. Rispetto al grande Mike Bongiorno, suo figlio ha infatti deciso di fare un’altra vita lavorativa e professionale. Il presentatore italo-americano ha lasciato un enorme ricordo di sé e del suo contributo al mondo dello spettacolo del nostro Paese e in tanti ora si chiedono come sta continuando la sua generazione.

Dal momento della sua scomparsa, sono stati in molti a fare i nomi di un possibile erede dell’eterno presentatore. C’è infatti chi ha parlato di Gerry Scotti, Pippo Baudo (altro grande e storico conduttore televisivo), ma c’è chi ha voluto spingersi oltre. In tanti, infatti, si aspettavano che il figlio di Mike Bongiorno, Niccolò, ricalcasse le orme del padre.

Tuttavia, il ragazzo ha scelto di percorrere una strada professionale diversa da quella percorsa dal suo amato padre. Niccolò è nato dalla relazione di Bongiorno con la bella Daniela Zuccoli. Spesso è stato lui a dover gestire la pesante eredità di suo padre, anche per via dei (e a volte superficiali) accostamenti alla carriera del grande Mike.

Il percorso professionale di Niccolò Bongiorno è stato incentrato soprattutto nel mondo del cinema. Il figlio di Mike Bongiorno, infatti, è un regista e produttore esecutivo, oltre ad essere assistente di regia. La sua esperienza è stata niente male, infatti negli anni ha avuto la possibilità di lavorare con grandi professionisti e giganti del cinema, come Woody Allen e Dario Argento.

Nonostante abbia deciso di non comparire in prima persona davanti ad una telecamera, Niccolò ha quindi deciso comunque di lavorare nello stesso settore in cui compariva il padre, scegliendo la strada del cinema e della regia.