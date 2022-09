Can Yaman: la bella notizia è nell’aria

Can Yaman: si parla già di un progetto per l’attore turco. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in questo articolo.

Can Yaman è l’attore del momento. Presto lo vedremo alle prese con una nuova fiction di Canale 5, Viola come il Mare, dove interpreterà Francesco Demir.

Al suo fianco, la bellissima e bravissima attrice Francesca Chillemi, che invece interpreta Viola Vitale.

A parlare di questa fiction è stata una delle sceneggiatrici, Elena Bucaccio, che in una recente intervista al Magazine Dreamers, ha svelato che “Can è simpaticissimo. Estremamente generoso nella vita e nel lavoro. Studia, si prepara”.

L’attore turco, che ora si trova a Budapest, per girare la nuova serie della Disney+, potrebbe però tornare in Italia, dato che ci potrebbe essere in arrivo per lui un nuovo lavoro.

Viola come il Mare: la seconda serie ci sarà?

A svelare di più, ci pensa la Buccaccio che, durante una lunga intervista, rivela che potrebbe esserci una seconda serie di Viola Come il Mare “Assolutamente sì. È un progetto fatto per andare avanti negli anni”.

Come riposta lanostratv.it, spiega come Viola e Demir siano “due personaggi pieni di storie da raccontare”. La sua speranza è che “il pubblico li ami come li amiamo noi e che ci dia la possibilità di stare insieme per tantissimo tempo”.

Viola Come il Mare è stato presentato anche al Festival del Cinema di Venezia, dove gli attori protagonisti della serie sono stati fotografati insieme.

Ma andiamo a scoprire quale sarà la trama di questa nuova fiction targata Lux Vide. Viola Vitale – Francesca Chillemi – dopo essersi sempre occupata di comunicazione di moda, si trasferisce da Parigi a Palermo, sua città natale, dove farà di tutto per cercare il padre che non ha mai conosciuto.

Una volta giunta nella città siciliana, la protagonista inizia a lavorare per una redazione web come giornalista di cronaca nera, dove conosce l’ispettore Francesco Demir – Can Yaman -, un uomo con un grande talento investigativo ma al tempo stesso una scarsa fiducia nel genere umano.

I due lavoreranno fianco a fianco sui casi di omicidio: Viola lavora come giornalista, mentre Francesco lavora come poliziotto.

La prima puntata andrà in onda venerdì 30 settembre, in prima serata su Canale Cinque.