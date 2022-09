El Turco: tutto sulla nuova serie con Can Yaman

Andiamo a scoprire le prime anticipazioni sulla nuova serie tv Disney, El Turco, con protagonista l’attore del momento, Can Yaman.

È l’attore più ricercato del momento, Can Yaman che ha stregato tutti quanti al Festival del Cinema di Venezia, dove è stato presentato il suo ultimo lavoro Viola come il Mare.

In questa fiction interpreta il detective Francesco Demir che si occuperà di risolvere i casi di omicidi, aiutato da Viola Vitale – interpretata dall’ex Miss Italia Francesca Chillemi – una giornalista di cronaca nera tornata in Italia dalla Francia per cercare il suo vero padre.

Queste serie avrà inizio il prossimo 30 settembre. Ma ancora non è iniziata, che già si parla di una sua seconda stagione: gli sceneggiatori, infatti, sperano che i due protagonisti riescano ad entrare nel cuore delle persone!

Ma non è l’unica serie a cui il bell’attore turco sta lavorando. Can Yaman è pronto ad una nuova avventura cinematografica.

El Turco: tutto sulla nuova serie tv Disney con Can Yaman

Dopo aver lavorato nel suo paese natale con la fiction DayDreamer – Le ali del sogno, in Italia – dove ha preso parte oltre che alla fiction con la Chillemi anche a diverse pubblicità con l’attrice Claudia Gerini – ora è il momento di cimentarsi con un’altra lingua, l’inglese.

Can Yaman, infatti, si è trasferito a Budapest per lavorare ad un nuovo progetto per la Disney, intitolato El Turco. Qui rimarrà per i prossimi sei mesi.

Fino ad ora c’è stato il massimo riserbo su quello che concerne questa nuova serie tv. Adesso, però, iniziano ad emergere i primi dettagli: sarà incentrata sul libro El turco di Orhan Yeniaras, scrittore di origini turche.

Ma di cosa parla il libro? Il protagonista della storia è Balaban Aga, ufficiale turco che, dopo essere stato fatto prigioniero nel 1638 durante l’Assedio di Vienna, fugge fino a Moena, in provincia di Trento.

La protagonista femminile della storia è Gloria, che avrà un ruolo importante in questa storia. Ma da chi sarà interpretata?

In un primo momento si è vociferato che potesse essere Hande Ercel, protagonista di Love is in the air. Ora, si fa sempre più insistente il nome di un’attrice italiana: Greta Ferrero, protagonista di Made in Italy.