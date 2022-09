Maria De Filippi e la rarissima foto che mostra la sua trasformazione

La grande presentatrice è cambiata moltissimo negli anni. Ecco la rarissima foto che mostra la sua trasformazione

Non c’è alcun dubbio che la regina della televisione italiana sia proprio lei: Maria De Filippi. Grazie alle sue splendide intuizioni, infatti, ha letteralmente rivoluzionato il mondo della televisione, introducendo programmi e show che non erano mai stati fatti prima. Dunque, è giusto riconoscere l’importanza della sua figura per il mondo dello spettacolo italiano.

Negli anni i telespettatori e gli appassionati dei suoi show televisivi hanno imparato a conoscerla in moltissimi dei suoi aspetti, anche di vita personale. Da quado è diventata la presentatrice di punta, infatti, molto di lei è cambiato. La grande presentatrice è cambiata moltissimo negli anni. Ecco la rarissima foto che mostra la sua trasformazione.

Ecco la foto che mostra la trasformazione di Maria De Filippi

Tutti conoscono Maria De Filippi e la annoverano come regina assoluta della rete Mediaset, ma rappresentatrice di punta della televisione italiana. I suoi programmi sono caratterizzati da un sicuro successo in termini di share e di condivisione di apprezzamenti da parte del pubblico televisivo italiano (spesso molto giovane).

I suoi programmi, infatti, sono molto amati perché hanno la capacità di entrare in qualche modo in quella che è la realtà dei cittadini, rispecchiando una parte d’Italia che prima non veniva presa in considerazione. Dunque, Maria De Filippi è diventata ben presto la donna simbolo della televisione moderna italiana, conquistando grande fama tra i telespettatori.

Ma in molti si chiedono com’era la conduttrice da giovane. Ecco una foto che mostra la trasformazione di Maria De Filippi.

La giovinezza della presentatrice è stata caratterizzata dalla rigidità e dall’impegno: Sono stata educata in maniera severa – ha affermato la De Filippi in un’intervista – volevo addirittura fare la suora, pregavo sempre”. Dopo periodi di gioventù in cui si divertiva, a volte anche all’insegna dell’alcool, oggi la De Filippi dice di essere astemia.

Ma la cosa che fa più scalpore è il fatto che la carriera della De Filippi non è affatto iniziata nel mondo dello spettacolo. La presentatrice è infatti laureata in giurisprudenza con 110 e lode e la sua intenzione era quella di diventare magistrato. Tuttavia, la sua vita l’ha portata a diventare il simbolo della televisione italiana.