Jessica: un sogno da oltre 140 kg ad oggi!

Ha fatto molto successo la storia di Jessica, che con grande lavoro e costanza è riuscita a passare da oltre 140 kg al peso che ha oggi

La vita di chi ha problemi di peso non è mai facile e a testimoniarlo è la storia incredibile di Jessica Valitutto. La ragazza brasiliana e oggi conosciutissima sui social, grazie alla sua decisione di condividere la sua storia fatta di sacrifici, impegno e grande dedizione.

A causa di gravi problemi di obesità, Jessica ha sempre sofferto per via del suo peso. Ma non si è lasciata intimidire e in poco tempo ha raggiunto il suo obiettivo tanto ricercato. Oggi, infatti, Jessica sembra un’altra persona ed è radicalmente cambiata rispetto ad un anno fa, passando da 140kg al suo peso di oggi. Ecco la sua storia.

Ecco la storia di Jessica da 140 kg ad oggi

Spesso l’impegno, la forza di volontà e una grande fiducia in sé stessi permettono alle persone di raggiungere i propri obiettivi. La storia di Jessica Valitutto, giovane ragazza brasiliana, dimostra proprio questo.

Fino al 2010, infatti, Jessica aveva evidenti problemi di obesità e il suo peso era arrivato a 140kg. Nel 2010 ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico che le ha permesso di perdere ben 90 kg, ma non bastava. A quello, infatti, è succeduto un ulteriore intervento. Ma il suo corpo era cambiato e la pelle in eccesso continuava ad essere un vero problema, fino all’intervento di rimozione.

Come lei stesso racconta, infatti, il suo non è stato un intervento magico, veloce ed indolore. L’obiettivo è stato raggiunto grazie al sacrificio e all’impegno che ogni giorno ha permesso a Jessica di crederci ancora. Dopo gli interventi, infatti, la ragazza ha iniziato a seguire diete speciali e a fare allenamenti costanti, fino ad raggiungere i risultati di oggi.

Grazie ad un personal trainer, infatti, Jessica ha avuto una strada da percorre con precisione e dedizione, sacrificandosi anche a tavola e cambiando letteralmente il suo fisico. Sul suo profilo Instagram, infatti, i suoi fan possono seguirla e guardare con i propri occhi i cambiamenti di una donna che, nonostante le grandi difficoltà, ha continuato a crederci con fermezza.