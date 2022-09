Scopriamo insieme che cosa ci attende per il nuovo appuntamento con la nostra amatissima soap opera della Rai.

Oggi, 20 settembre, possiamo vedere il nuovo appuntamento con il Paradiso delle Signore per la sua seconda settimana di messa in onda, ecco quindi che scopriamo cosa sta succedendo a Gemma.

Come sappiamo questa sarà una stagione piena di colpi di scena e di momenti che non passeranno inosservati, quindi non ci perdiamo in troppe parole e scopriamo insieme che cosa succede oggi.

Il paradiso delle signore: Gemma è nelle loro mani

Iniziamo dicendo che Gemma è tornata a Milano ma il suo ritorno non è stato facilissimo, anzi, sia Veronica che Stefania sono ostili nei suoi confronti, ma la bella decide di dire tutto quello che è successo con la Colombo alla madre e a Ezio.

Stefania ha accettato le sue scuse ma non l’ha trattata in modo gentile, ma tutto sembra complicarsi quando Gemma si mette a cercare un lavoro e lo viene a sapere direttamente Roberto.

Gli viene in mente quindi l’idea in più ovvero chiedere direttamente alle Veneri se vogliono che Gemma torni al grande magazzino oppure no, ecco che il suo destino è in mano alle sue colleghe.

Ma non è l’unico ritorno c’è anche quello di Marcello, che era partito per la Svizzera per frequentare il suo corso di Business, quando rientra viene raccolto con grande gioia da Adelaide, che è diventata il suo mentore.

Sembra essere molto cambiato , ma qualcosa in lui assolutamente no, ovvero i sentimenti che prova per la sua Ludovica, che spera con tutto il cuore di vedere presto ma cosa succederà all’ex barista?

Matilde, nel mentre, ha decido di rimanere a Milano per dare una mano ad Adelaide, ecco quindi che conosce per la prima volta Vittorio, si erano incontrati in precedenza all’aeroporto, ma questa volta sarà ufficiale.

Ci sarò una sorta di colpo di fulmine per loro? La Contessa, però deve confessare a Marco che ha tradito la sua fiducia e non sarò assolutamente felice delle parole che ascolterà dalle sue labbra.

Per il momento non possiamo sapere altro ma possiamo attendere solamente le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 circa su Rai1.