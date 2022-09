Emanuele Filiberto: Vittoria, ecco la sua bellissima figlia

Ecco chi è Vittoria, la bellissima figlia di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau, erede di Casa Savoia

Emanuele Filiberto è conosciuto per essere un reale, erede di casa Savoia e uomo impegnato nell’imprenditoria e nella politica. Ma non solo, Emanuele Filiberto è anche molto presente nel mondo dello spettacolo italiano. Famosa, infatti, è la sua partecipazione a Sanremo come concorrente e giudice durante il Serale di Amici nel 2021.

Dunque, si tratta di un personaggio particolarmente conosciuto nel mondo dello spettacolo e della politica italiana. Ma sono in pochissimi, invece, a conoscere Vittoria la sua primogenita. Ecco, quindi, chi è la bellissima figlia di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau, l’erede di Casa Savoia.

Ecco chi è Vittoria, figlia di Emanuele Filiberto

Nata il 28 dicembre del 2003, Vittoria di Savoia è la figlia primogenita di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau. Oggi ha 18 anni e in molti vedono in lei quello che sarà il futuro della famosa casata dei Savoia. La donna è infatti erede di numerosi titoli nobiliari, ma rappresenta comunque l’evoluzione (anche comunicativa) della sua famiglia.

Vittoria, infatti, molto attiva sui social e spesso condivide foto o video dove si possono intravedere i suoi splendidi occhi e i suoi bellissimi capelli biondi, che fanno di lei una ragazza davvero affascinante. Vittoria è anche la protagonista di una storica decisione, rappresentata dalla modifica delle regole di successione, secondo cui ora viene presa in considerazione anche la primogenita donna. Vittoria, infatti, sarà l’erede diretta di Emanuele Filiberto.

Oltre ad essere una “reale”, come dicevamo, Vittoria è amatissima sui social e sono in tantissimi a seguirla sul suo profilo Instagram ufficiale. Qualcuno l’ha rinominata una “Royal Influencer” capace di entrare nel cuore di molti ragazzi e conquistando grandissima attenzione da parte del pubblico che segue il mondo dello spettacolo italiano.

La bellissima ragazza ama l’arte e viaggiare per il mondo. Già in tenera età, infatti, Vittoria ha visitato moltissimi posti, tra cui Montercarlo, Ginevra, l’Italia, la Francia e gli Stati Uniti d’America. Il suo titolo nobiliare è quello di principessa di Carignano, Marchesa d’Ivrea e Dama di Gran Croce. Amatissima dai suoi genitori, Vittoria ha davanti a te un futuro splendido e di lei sentiremo sicuramente parlare molto.