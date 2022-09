Una Vita: l’attore confessa tutto e come lo affronta

Senza alcun filtro e peli sulla lingua, l’attore di Una vita parla del momento difficile che sta vivendo e come riesce ad affrontarlo

Una Vita è una soap opera spagnola che ha riscosso un grandissimo successo tra il pubblico italiano. Negli ultimi anni, infatti, la serie tv è diventata tra le opere televisive pomeridiane maggiormente seguite sui canali Mediaset. Un successo che ha permesso alla soap di essere trasmessa interamente e per tutte le stagioni esistenti.

Il grande successo della serie e la bravura dei protagonisti nell’interpretare i loro ruoli hanno aumentato la curiosità dei fan che oggi vogliono sapere sempre di più sui personaggi. A parlare della sua vita privata è stato Nicolas Degliantoni, che ha parato del suo momento difficile che sta vivendo e di come riesce ad affrontarlo. Ecco che cosa ha detto.

Ecco cosa ha detto Nicolas Degliantoni

Nicolas Degliantoni è entrato a far parte del cast di Una Vita, con il ruolo di Don Hilario. Il prete ha infatti celebrato il matrimonio tra Genoveva Salmeron e Felipe Alvarez, diventando poi uno dei personaggi principali della soap opera e tra i più apprezzati dai telespettatori. La curiosità sulla sua figura, infatti, è aumentata con il passare del tempo e a solleticare le curiosità dei fan è l’attore stesso.

In un’intervista rilasciata al settimanale Vero, l’interprete argentino ha parlato del suo personaggio, affermando che si tratta del “classico sacerdote di inizio secolo scorso, impegnato su più fronti”. L’artista ha dichiarato che è importante tenere a mente il contesto storico in cui si svolge l’opera, in quanto rappresenta un periodo molto problematico della storia moderna del mondo.

Durante l’intervista, Nicolas ha dichiarato di non avere molti elementi in comune con il ruolo che interpreta nella serie. L’unico aspetto in cui si rivede con la figura di Don Hilario, secondo quanto affermato, è “il rapporto con il cibo”. L’attore ha infatti parlato di essersi trovato molto bene con il resto del cast e di come la sua passione sia quella di viaggiare e assaggiare buon vino, pur mantenendo grande moderazione.

Il suo sogno nel cassetto è quello di possedere un teatro tutto suo un giorno. Oggi l’artista è molto impegnato, soprattutto con la nuova opera teatrale “Con los Ojos Cerrados”, di Luca Pizzurro.