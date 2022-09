Uomini e Donne: Gemma ha finalmente trovato l’amore?

Manca sempre meno alla prima puntata di Uomini e Donne, ma Gemma Galgani ha trovato l’amore? Ecco la verità, scopriamo cosa è successo nello studio di Maria De Filippi.

Gemma Galgani ha trovato finalmente il principe azzurro? In queste ore sono spuntate le prime indiscrezioni sulle nuove registrazioni di Uomini e Donne. Andiamo a scoprire cosa accadrà nel dating show.

Uno dei personaggi più discussi di Uomini e Donne è sicuramente Gemma Galgani. La dama non ha mai perso la speranza è continua incessantemente a cercare il vero amore.

Purtroppo, non è molto fortunata con i pretendenti che scendono dalla scalinata per corteggiarla. Infatti, ogni volta che inizia una nuova frequentazione finisce in modo tragico.

Ora però sembra aver trovato l’amore a rivelare tutti i dettagli ci ha pensato la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Gemma Galgani trova l’amore a Uomini e Donne? Ecco la verità

In questi giorni stanno registrando le nuove puntate di Uomini e Donne. Come è ormai noto a tutti, la prima puntata sarebbe dovuta andare in onda lunedì 19 settembre. Purtroppo, è stata posticipata di un giorno a causa dei funerali della Regina Elisabetta, che verranno trasmessi in diretta su Canale 5.

Attenzione però, sono già spuntate le prime indiscrezioni sulle nuove puntate di Uomini e Donne. A rivelare gli scoop è stata la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni.

A quanto sembra anche quest’anno Gemma Galgani sarà la protagonista di Uomini e Donne. Infatti sin dalla primissima puntata è stata al centro dei riflettori. Ma non solo, Gemma sembra aver trovato finalmente un pretendente valido.

Infatti, grazie alle ultime indiscrezioni sappiamo che un nuovo cavalier si è presentato proprio per corteggiare Gemma. La dama sembra aver gradito l’uomo, tanto da invitarlo in esterna.

I due ora starebbero per iniziare una frequentazione, ora però i fan di chiedono se l’uscita tra i due sia andata bene oppure no. Per scoprirlo non ci resta che aspettare le prossime novità.

Voi cosa ne pensate?