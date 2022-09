Chiara Giordano: eccola oggi dopo la fine con Raoul Bova

Sono passati anni dal giorno in cui Raoul Bova e Chiara Giordano decisero di prendere due strade diverse: ecco l’ex moglie dell’attore oggi.

Generalmente, i personaggi del mondo dello spettacolo tendono a relazionarsi prevalentemente con figure appartenenti al loro mondo, tuttavia – talvolta – capitano quelle piccole, rare ed emozionanti eccezioni. Oggi infatti, parleremo della storia d’amore tra Chiara Giordano e Raoul Bova, una relazione che durò anni e che portò alla nascita di due splendidi figli. Dopo qualche anno di matrimonio però, Chiara Giordano dovette affrontare un’amara verità: suo marito si era innamorato di un’altra donna, Rocio Munoz Morales.

Prima di quel tragico 2013 però, Raoul Bova visse insieme a Chiara il sogno di una vita normale: i due infatti si conobbero quando lei frequentava ancora l’università – all’epoca aveva appena 23 anni – mentre Bova, agli esordi della sua carriera, usciva da un’importante relazione – precisamente con l’attrice Romina Mondello.

La giovane studentessa di veterinaria colpì profondamente il cuore dell’affascinante attore emergente, tanto da condurre al matrimonio appena tre anni dopo. Nello stesso anno, nacque il primogenito della coppia – Alessandro Leone – mentre nel 2001 Chiara mise al mondo il piccolo Francesco. Ma che fine ha fatto l’ex moglie di Raoul Bova? Eccola oggi, più forte e determinata che mai.

Chiara Giordano, dopo Raoul Bova rabbia e sofferenza

Raoul Bova e Chiara Giordano divorziarono ufficialmente nel 2013, in seguito al colpo di fulmine dell’attore per la collega e modella Rocio Munoz Morales. Dopodiché, tra i due ex coniugi non corse buon sangue, in quanto Chiara tentò di rimarginare le ferite portate dalla perdita del suo grande amore. E’ raro che una donna ammetta tali fragilità, la Giordano cominciò a sentirsi una nullità in seguito alla separazione.

“Quando tuo marito se ne va via con una donna più giovane, ti senti una nullità” – ha raccontato Chiara Giordano – “Ho sofferto tanto, ma grazie ad una brava psicologa, ho lasciato andare la rabbia in fretta. Il dolore è durato sei, sette anni”. Spesso e volentieri, i personaggi pubblici dichiarano sempre di essere consenzienti nella separazione e di augurare la felicità all’ex partner; Chiara Giordano invece ha finalmente espresso la sua parte emotiva più umana e fragile, quella per cui risulta normale provare rancore per un uomo che ti lascia per una ragazza più giovane.

Riguardo il loro primo incontro racconta: “L’ho conquistato ballando il Meneito, credo si sia sentito un ragazzo normale che guardava una ragazza semplice che non aveva velleità artistiche” – insomma, probabilmente ciò che più attirò l’attenzione dell’attore, fu proprio l’estraneità di Chiara Giordano rispetto al mondo dello spettacolo.