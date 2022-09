Torta in 10 minuti: servono solo 4 mele ed una arancia

Avete voglia di una buona torta, ma non avete abbastanza tempo per realizzarla? Non vi preoccupate: abbiamo la torta giusta per voi!

Molte volte si ha l’acquolina in bocca, ma non purtroppo non si ha il tempo di preparare una buonissima torta. Ma non vi preoccupate: abbiamo quella giusta che fa per voi!

Avrete bisogno di quattro mele e di un’arancia e di circa 10 minuti a disposizione. Allora siete proti a scoprire come preparare la torta di mela e di arancia?

Andiamo a scoprirlo insieme. Per prima cosa scopriamo quali sono gli ingredienti di cui si ha bisogno: 80 gr di farina; 3 o 4 mele; 10 gr di lievito in polvere; 8 gr di zucchero vanigliato; 50 ml di latte; 50 ml di succo d’arancia; 1 cucchiaino di buccia d’arancia grattugiata; 40 gr di olio vegetale; 65 gr di zucchero semolato; Sale un pizzico; 2 uova.

Alla fine, per decorare la torta si potrà utilizzare dello zucchero a velo.

Vediamo il procedimento per la realizzazione di questa buonissima torta. Per prima cosa si dovranno mettere dentro una ciotola capiente le uova con lo zucchero semolato e vanigliato. Si dovrà aggiungere anche un pizzico di sale.

Torta di mele ed arancia: gli ingredienti e la preparazione

Solo a questo punto, tutti gli ingredienti si potranno lavorare con una frusta: il composto che dovremmo avere dovrà essere privo di grumi.

Solo dopo si dovranno aggiungere il latte e l’olio vegetale e poi di nuovo amalgamare tutto con la frusta. Successivamente si dovranno anche aggiungere farina e lievito, ma solo dopo che saranno setacciati.

Anche in questo caso si dovrà utilizzare la frusta e solo dopo che si sarà ottenuto un composto liscio ed omogeneo si potrà aggiungere la scorza grattugiata dell’arancia ed il suo succo. Anche in questo caso si dovrà amalgamare tutto quanto molto bene con lo sbattitore elettrico.

Solo quando saremo arrivati a questo punto, si potranno sbucciare le mele, eliminando il torsolo. Cerchiamo di farle a fette molto piccole: si dovranno mettere all’interno dell’impasto che abbiamo ottenuto ed amalgamarle molto bene grazie ad una spatola.

Giunti a questo punto, si dovrà prendere una tortiera a cerniera di circa 20 cm di diametro e rivestirla con la carta da forno, dopo che è stata imburrata e infarinata.

Mettiamo dentro la nostra torta: dovrà cuocere nel forno a 180° per circa 60 minuti. Una volta pronta, facciamola raffreddare e solo a questo punto spolveriamola con lo zucchero a velo.

Ed ecco pronta la nostra torta, super buona!