Benedetta Parodi: regalo da sogno per i 50 anni

La nota conduttrice ha compiuto 50 anni: ecco i dettagli dell’incredibile party realizzato per il compleanno di Benedetta Parodi.

Lo scorso 6 agosto, la talentuosa conduttrice di Bake Off Italia – Benedetta Parodi – ha compiuto 50 ed ha quindi dato un incredibile party per festeggiare insieme alle persone a lei più care. E’ entrata ormai nel cuore degli italiani da diverso tempo, debuttando prima come giornalista di Studio Aperto, per poi appassionarsi di cucina grazie al programma Cotto e Mangiato. Sarà il programma I menù di Benedetta a consentirle di affermarsi ufficialmente nel panorama televisivo e nel mondo dello spettacolo italiano.

La passione per il giornalismo e per la conduzione rappresentano le due colonne portanti della vita della nostra amata Benedetta, tanto che la stessa sorella e il marito si dedicano ad una carriera molto simile: Cristina Parodi infatti ha condotto diversi programmi quali Domenica In e Verissimo, mentre Fabio Caressa è un famoso giornalista sportivo, sempre presente presso Sky Sport.

Tornando tuttavia al suo grande giorno, come abbiamo anticipato Benedetta Parodi è nata il 6 agosto 1972 – nel cuore dell’estate e sostanzialmente nel periodo più fruttuoso a livello di turismo. Di conseguenza, la conduttrice ha deciso di festeggiare il compleanno, e di partire tuttavia solo qualche giorno fa, proprio quando la maggior parte dei lavoratori risulta ormai rincasata.

Benedetta Parodi, per i suoi 50 anni vola in America

Poco più di un mese fa, tutti i riflettori erano puntati su una sorridente Benedetta Parodi, felice ed emozionata per i festeggiamenti del suo cinquantesimo compleanno. Scarpe col tacco nere, avvolta da un meraviglioso vestito fucsia – la conduttrice ha potuto passare una serata spensierata insieme alla famiglia, agli amici e ai colleghi più cari.

Tra i presenti ovviamente il marito Fabio, le due figlie Matilde ed Eleonora (di 20 e 17 anni), la sorella Cristina, ma anche i colleghi Damiano Carrara ed Ernest Knam – conosciuti sul set di Bake Off Italia. Il tutto si è concluso con uno scintillio incredibile ed il sorriso sempre solare di Benedetta Parodi. Ora, mentre il marito si occupa della Serie A, la conduttrice è volata in America.

“Vado per un progetto molto bello!” – ha anticipato la conduttrice ai suoi followers, annuncio accompagnato da un post esaustivo che ritrae Benedetta a Manhattan Beach, spiaggia nel cuore di Los Angeles.