Grey’s Anatomy: Ecco la notizia che stavamo attendendo con ansia

Un grande ritorno nel medical drama più longevo di tutta la tv, Grey’s Anatomy. Chi tornerà a vestire i panni di un personaggio tanto amato dai fan?

Sul web stanno iniziando a circolare i primi spoiler riguardo al medical drama più longevo della tv, Grey’s Anatomy, giunto alla sua diciannovesima stagione.

La prima puntata dello show andò in onda il 25 settembre del 2005: competizione e flirt hanno fatto da filo conduttore durante tutti questi anni.

I fan più accaniti della serie si ricorderanno come è iniziata questa serie, ideata da Shonda Rhymes: il dottor Webber fece la conoscenza dei futuri specializzandi facendo un discorso in una delle sale operatorie.

La prima puntata della 19° stagione dovrebbe aprirsi nello stesso modo, solo che invece di trovare il dottor Richard Webber ci sarà la dottoressa Meredith Grey.

Grey’s Anatomy 19: quale personaggio tornerà a far parte del cast?

Come molti di voi già sapranno, Ellen Pompeo, la protagonista dello show, sarà presente in pochi episodi: saranno 8 in totale, contro i 22 circa a cui si è abituati a vedere.

Solo nel corso della stagione, si saprà come verrà presa dai fan questa scelta, anche se sul web si sono detti molto delusi dato che lei è proprio uno dei personaggi principali.

In ogni caso, qualche giorno fa, è stato svelato che ci sarà un ritorno tanto atteso. Ma di chi stiamo parlando? Dopo anni in cui è stata lontana dalla famiglia di Grey’s Anatomy, già nella passata stagione aveva fatto il suo grande ingresso nel Grey – Sloan Memorial Hospital, Addison Montgomery, interpretata dalla bellissima attrice Kate Walsh.

Ovviamente, in quell’occasione non è potuto mancare allora un ricordo toccante di Derek Shepherd – interpretato da Patrick Dempsey – con il quale la ginecologa era stata sposata.

Anche nella 19° sarà nuovamente presente la dottoressa Montgomery, ma per il momento ancora non si conoscono il numero degli episodi.

Inoltre, si farà la conoscenza anche dei nuovi specializzandi che da quest’anno entreranno a far parte del cast. E ci sarà anche tanta nostalgia: infatti, si è già accennato al fatto che i nuovi futuri dottori avranno caratteristiche simili ai MAGIC, ovvero Meredith, Alex, George, Izzie e Cristina.

E voi cosa ne pensate di questo ritorno?