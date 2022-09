Fabio Cannavaro: lei è Martina, la bellissima figlia

Il campione del mondo 2006 ha una famiglia stupenda. Non tutti, però, conoscono Martina, la sua bellissima figlia. Ecco chi è

Fabio Cannavaro è stato uno dei difensori italiani più forti della storia. Pallone d’oro nel 2006, è considerato uno dei protagonisti principali di quella splendida vittoria ai mondiali in Germani, dove l’Italia riuscì a risultare vittoriosa nonostante non partiva da favorita. Fu proprio il difensore ad essere incoronato miglior giocatore, conquistando poi un posto al Real Madrid.

Dopo la fine della sua carriera da calciatore, i riflettori sull’ex difensore della Nazionale italiana di calcio si sono un po’ abbassati, ma in molti sono ancora alla ricerca notizie sul campione napoletano. Non tutti, infatti, conoscono alcuni aspetti della sua vita privata. Sapevate, infatti, della bellissima figlia di Fabio Cannavaro? Ecco chi è e che cosa fa.

Ecco chi è la figlia di Cannavaro e cosa fa

La carriera da calciatore professionista di Fabio Cannavaro è stata fantastica. Le imprese con l’Italia e con la Juve resteranno sempre nei cuori dei tifosi. L’apice della sua storia da professionista, infatti, è stato raggiunto nel 2006, con la vittoria de Mondiale quando, da capitano della Nazionale, alzò la Coppa del Mondo in casa dei tedeschi.

Tuttavia, le attenzioni sulla vita privata dell’ex calciatore non sono tutte rivolte alla sua carriera, che ha visto il calciatore giocare con squadre del calibro di Inter, Juve e Real Madrid. Molti, infatti, sono curiosi di sapere come si sia comportato come padre e chi è sua figlia, la bellissima Marina Cannavaro.

Marina è la secondogenita, nata dall’amore tra Fabio Cannavaro e sua moglie Daniela. Oggi l’ex calciatore è un allenatore di calcio e guida il Guangzhou Evergrande, una squadra professionistica. I successi raggiunti come coach sono sicuramente ottimi, così come quelli raggiunti nella sua vita privata.

In molti, infatti, si chiedono chi è Martina Cannavaro, la splendida figlia dell’ex calciatore. La secondogenita, oggi ormai grande, è nata grazie all’amore tra Fabio e sua moglie Daniela. Oggi non è più una ragazzina ed è ormai una donna. La bellissima Martina ha un grande seguito sul suo profilo social e a colpire è la sua incredibile bellezza e la sua somiglianza con i genitori.