Scopriamo insieme che cosa succederà nel nuovo e tanto atteso appuntamento con la soap opera che arriva dalla Turchia.

Anche oggi, 8 settembre, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Terra Amara, ovvero il programma che tanto ci piace e che ci ha incantato per tutta l’estate come nessuno immaginava possibile.

Cerchiamo quindi di scoprire che cosa deciderà di fare Gaffur che potrebbe cambiare completamente le sorti del nostro amato programma, quindi non perdiamo tempo e leggiamo insieme.

Terra Amara: Gaffur cerca di compiere il folle gesto

Iniziamo dicendo che Demir ha seguito il consiglio che le è stato dato da Zuleyha abbassando la sua arma, riuscendo a non farle premere il grilletto per uccidere Yilmaz, così poteva prendersi cura di lei e del piccolo.

Adesso il giovane sta dicendo tutto ad Hunkar, dichiarando che come ha promesso alla sua amata, vuole prendersi cura del piccolo e non si sporcherà mai le mani con il sangue, non sarebbe giusto.

Anche se lo Yaman, pensa che Fekeli ed il suo rivale in amore sono veri e propri nemici per lui, ma adesso ci chiediamo che fine a fatto l’Akkaya? Il padrino, non vede che rientra a casa e per questo motivo si preoccupa, facendo iniziare le sue ricerche.

Il giovane viene trovato in pessime condizioni, ha infatti avuto un bruttissimo incidente e per questo motivo viene trasportato con la massima urgenza in ospedale e quando arriva dichiarano che è in coma.

Fekeli, ovviamente è su tutte le furie e pensa che sia colpa del signore di Cukurova e vuole andare in fondo a questa storia una volta per tutte, anche perchè lui ha già perso due figli e non può nemmeno pensare di perderne un’altro.

Ma qualcosa sembra ci sia nell’ombra, l’Akkaya è in pericolo di vita mente Gaffur pensa che è il momento perfetto per sbarazzarsi, una volta e per sempre di lui, ecco perchè il fratello di Gulter, entra di nascosto in ospedale, cercando di ucciderlo.

L’ex galeotto, però, arriva giusto in tempo e Fekeli si scaglia contro Gaffur minacciandolo di dire tutto, è stato Demir che ha progettato tutto? Per il momento non possiamo saperlo e dobbiamo attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.30 circa.