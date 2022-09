Paola Barale: eccola oggi cosa sta facendo

Ricordate la bellissima Paola Barale? Ora, la showgirl 55enne è pronta per una nuova esperienza televisiva. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e quando andrà in onda.

Le vacanze estive sono finite anche per Paola Barale, ora la showgirl è pronta a buttarsi in una nuova esperienza televisiva. Presto quindi la rivedremo nuovamente sul piccolo schermo. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Paola Barale è sicuramente una delle donne più apprezzate dal pubblico a casa. Da sempre si è contraddistinta, per il suo carattere sbarazzino e fuori dagli schemi. Per diversi anni è rimasta lontana dai riflettori, rifiutando le varie proposte televisive.

Ma ora è pronta a tornare sul piccolo schermo con un nuovo progetto. La showgirl 55enne si sta preparando per partecipare alla nuova edizione di Ballando con le stelle.

A quanto sembra, Milly Carlucci l’ha voluta fortemente nel suo cast, ora Paola non vede l’ora di mettersi in gioco. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla questione.

Paola Barale è pronta a torna in tv, ecco dove e quando

Sono passati ben 7 anni da quando Paola Barale ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo. L’ultima sua esperienza in Rai è stata nel 2015 partecipando come concorrente a Pechino Express.

Ora però è pronta a tornare in tv in una nuova veste, infatti è stata selezionata per partecipare a Ballando con le stelle. La showgirl 55enne si metterà in gioco e dovrà sottostare ai giudizi di Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

La prima puntata andrà in onda su Rai Uno in prima serata dal prossimo 8 ottobre, i fan non vedono l’ora di scoprire come se la caverà Paola Barale all’interno del programma. Intanto, la Barale prende lezioni di portamento e ballo, a breve dovrà iniziare a sudare in sala con il suo nuovo compagno.

A quanto sembra, Paola Barale è entusiasta di mettersi alla prova con questa nuova opportunità televisiva. Non ci resta che aspettare le prossime news per scoprire ulteriori dettagli sulla questione. Voi cosa ne pensate?