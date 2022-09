Mal di gola e tosse? Come fare per risolvere velocemente il problema

Con l’autunno che si avvicina, aumentano i rischi per la nostra salute. Ecco come fare per risolvere velocemente il problema di mal di gola e tosse

L’estate è quasi giunta alla sua conclusione. Mentre le giornate si accorciano e diventano sempre meno calde, inizia ad affacciarsi quella brezza fresca che ci avvicina sempre di più alla stagione autunnale. Le temperature, dunque, si abbassano e stare fuori anche di sera richiede indumenti sempre più pesanti e meno estivi.

È proprio questo, infatti, il periodo in cui prestare la massima attenzione ai colpi d’aria e alla freschezza dell’ambiente che ci circonda. Le temperature che si abbassano costantemente e l’autunno che si avvicina aumentano i rischi per la nostra salute. Ecco, quindi, come fare per risolvere velocemente il problema di mal di gola e tosse.

Come risolvere il problema di mal di gola e tosse

Con la diminuzione delle temperature e l’avvicinarsi dell’autunno, prima, e dell’inverno, poi, il nostro organismo risulta essere sempre più fragile ed esposto ai rischi dell’ambiente che ci circonda. La stagione autunnale, infatti, è il periodo dell’anno in cui è più facile ammalarsi in quanto non siamo abituati alle temperature più fresche.

È questo, il momento, infatti, in cui aumentano i mal di gola e la tosse, causati magari da una nostra distrazione nel vestirci troppo leggeri o semplicemente dall’indebolimento del nostro sistema immunitario. Dunque, si potrebbe sentire la propria gola irritata o avere difficoltà a deglutire per via del bruciore persistente.

Spesso la causa risulta essere un’infezione virale o batterica, ma non è escluso allergia o semplice affaticamento dei muscoli della gola. Questo perché tra metà settembre e inizio ottobre l’aria si fa molto più secca, provocando mal di gola e tosse.

Questi malesseri potrebbero essere lievi o addirittura scatenare sintomi molto più seri, come febbre, forte mal di testa, nausea, o anche starnuti, tosse e colatura continua del naso. Nel caso in cui il mal di gola sia di origine virale è possibile che il tutto si risolva in una settimana circa, mentre se è di origine batterica servirà usufruire di antibiotici.

Per combattere il dolore, invece, potremmo affidarci a rimedi del tutto naturali e poco invasivi. Tra questi, infatti, sono altamente consigliate le caramelle alle erbe, o alla propoli.