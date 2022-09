Ciambelle soffici e leggere: come realizzarle facilmente

Andiamo a scoprire come poter fare delle ciambelle alla ricotta, che sono molto leggere ma anche molto gustose.

La ricotta è uno di quegli ingredienti della nostra cucina che si sposa molto bene sia con il dolce che con il salato.

E sarà proprio la ricotta una delle protagoniste del dolce che vi stiamo per proporre. Allora siete pronti? Leggete bene tutti i passaggi e andiamo a scoprire come poter fare al meglio le ciambelle, che risultano essere molto leggere e molto gustose.

Andiamo a scoprire quali sono gli ingredienti che ci serviranno: 220 grammi Farina (senza glutine o per pane); 1 Uova; 70 grammi di Zucchero; 150 grammi di Ricotta; 30 grammi di Olio di semi di girasole; Buccia grattugiata di 1 limone; 8 grammi di Lievito istantaneo per dolci; 1 fialetta di Essenza alla vaniglia; Zucchero a velo q.b. ed infine Olio per friggere.

Ecco, invece, i passaggi che dovrete fare: per prima cosa dovrete prendere una ciotola abbastanza grande dove mettere l’uovo, lo zucchero e l’estratto di vaniglia.

Potete scegliere se lavorare gli ingredienti o con lo sbattitore elettrico o con la planetaria. Dovrete ottenere un composto omogeneo e chiaro.

Ciambelle ricotta: ingredienti e procedimento

In un’altra ciotola, invece, andrete a mettere sia la farina che il lievito e con un cucchiaio di legno dovrete mescolare.

Dopo aver compiuto questi passaggi dovrete aggiungere al composto con l’uovo la ricotta: il risultato finale dovrà essere un composto cremoso.

Mentre mescolate il tutto, dovrete aggiungere a filo l’olio. Poi dovrete unire, sempre mescolando, la farina ed il lievito, aiutandovi, però, con un setaccio. Infine, dovrete mescolare bene tutto quanto fino ad ottenere un impasto.

Solo in seguito dovrete trasferire il composto su una spianatoia: dovrete formare delle ciambelle. In che modo? Dovrete tagliare un pezzetto di impasto a formare dei “serpentelli”, lavorandoli con le mani. La loro grandezza dovrebbe essere tra gli 8 e i 10 centimetri. Unite le estremità ed il gioco è fatto.

A questo punto dovrete solo riscaldare un tegame con l’olio e solo quando è arrivato a temperatura si dovranno inserire dentro le ciambelle, non tutte insieme, ma poche alla volta.

Si dovranno cuocere per circa 4 minuti per ciascun lato. Una volta cotte le dovrete mettere su carta da forno per far scolare l’olio in eccesso.

Infine, a vostra scelta, potrete spolverare le vostre ciambelle con lo zucchero a velo.