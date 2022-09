WhatsApp: attenzione a questa truffa ti ruba tutti i dati

Occhio a come utilizziamo il nostro smartphone. È necessario fare attenzione a questa truffa su WhatsApp che ti ruba tutti i dati

L’affermazione dei dispositivi elettronici nelle abitudini di consumo dei cittadini in questi ultimi anni ha provocato un’incredibile rivoluzione delle nostre abitudini di comportamento. In particolare, l’uso degli smartphone ha influito moltissimo sul modo in cui comunichiamo con le altre persone, rendendo questo meccanismo più innovativo e fluido.

Ma l’incredibile ruolo in positivo che ha giocato l’utilizzo massimo di questi nuovi dispositivi digitali ha apportato anche effetti negativi nella società. Anche le grandi comodità, infatti, possono nascondere insidie. È il caso di un’applicazione molto utilizzata dagli utenti. È necessario, infatti, fare attenzione a questa truffa su WhatsApp che ti ruba tutti i dati.

Ecco la truffa su WhatsApp che ti ruba tutti i dati

Ognuno di noi possiede uno smartphone più o meno moderno dove di certo non può mancare un’applicazione fondamentale: WhatsApp. Si tratta di una delle piattaforme di messaggistica istantanea più utilizzate in assoluto e maggiormente scaricate sui vari store. Tuttavia, anche in questo caso si nascondono frodi e malintenzionati pronti a tutto.

Su WhatsApp, infatti, ognuno di noi posso visualizzare la nostra immagine profilo e, potenzialmente, realizzare uno screenshot della foto e condividerla su altre piattaforme o conservarla sul proprio dispositivo. In questo modo, i malintenzionati potrebbero provare ad effettuare un furto di identità, magari realizzando profili falsi e carte di identità non veritiere. Proprio per questo, negli ultimi mesi si sono moltiplicate le segnalazioni che riguardano una truffa su WhatsApp che ruba i dati.

Si tratta di una frode che, negli ultimi periodi, sta colpendo principalmente personaggi di spicco e vip dello spettacolo, oltre a manager di aziende. Ottenendo il numero di telefono del soggetto, è infatti molto semplice poi rubare i dati ed estorcere del denaro in cambio della cancellazione delle informazioni.

Tuttavia, esiste un modo che gli utenti possono utilizzare per difendersi anche da questa frode. È necessario, quindi, aprire l’applicazione e cliccare sui tre puntini in alto a destra, andando poi su “Impostazioni” e “Account”. Successivamente, bisogna andare su “Privacy” e decidere quali opzioni selezionare per voci come immagine profilo e ultimo accesso.