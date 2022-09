Uomini e Donne: loro si sposano fuori dal programma, incredibile

Uomini e Donne, loro si sposano fuori dal programma: davvero incredibile quanto successo a due partecipanti al programma.

Pare che Uomini e Donne sia in grado di formare coppie anche fuori dagli studi di Canale 5. Tutti i fan sono in attesa della nuova edizione, che nel giro di circa due settimane farà il suo esordio; le prime registrazioni sono già state confezionate e già sono arrivate le prime anticipazioni, che promettono scintille.

Intanto, è davvero incredibile quanto successo a due ex-partecipanti al dating show di Maria De Filippi, che hanno trovato l’amore l’uno fra le braccia dell’altra lontani dalle telecamere.

La scintilla tra dame e cavalieri del parterre del trono over, a quanto pare, può nascere anche fuori dagli studi di Roma; è questa la storia di due ex-partecipanti al programma come Isabella Falasconi e Giuseppe Tranquillino.

In molti ricorderanno di certo Isabella, una dama che ben presto ha conquistato il pubblico del programma, coinvolgendolo con le sue relazioni amore; inizialmente, come racconta anche Isa e Chia (e ripreso da Gossip e TV) l’ex-dama ha lasciato il programma con Mauro Donà, con cui ha anche preso parte poi a Temptation Island.

I due sembravano aver superato le prove del reality show, ma alla fine la loro storia è naufragata; è ritornata così la scintilla con Giuseppe Tranquillino, che già durante la prima esperienza di Isabella a U&D aveva avuto contatti con lei.

Dopo la fine della storia con Donà, Giuseppe ha provato a rimettersi in contatto con lei, anche tramite la redazione di Uomini e Donne, ma non ci è riuscito; per caso poi, trova il suo profilo su Facebook e da lì comincia la frequentazione.

“Riuscì ad intravedere una mia foto su Facebook tramite un account che si era aperto solo per cercarmi. Lì ci siamo ritrovati; gli ho dato il mio numero di cellulare e subito ci siamo sentiti. Poi ci siamo incontrati a Civitanova e dopo un lungo abbraccio ci siamo ritrovati. In trasmissione, purtroppo, è difficile poter esser ciò che si è veramente” racconta Isabella a Isa e Chia, che solo pochi giorni fa si è finalmente sposata col suo amore.