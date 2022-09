Ibrahimovic: la moglie è bellissima, da non credere

Ha conquistato i tifosi grazie alla sua bravura e al grande carisma, ma non tutti conoscono la moglie di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic è uno dei calciatori più forti e conosciuti al mondo. Fuoriclasse assoluto e campione di razza, il centravanti svedese ha conquistato milioni di tifosi durante la sua carriera, costellata di grandi successi e innumerevoli vittorie. Oltre alle evidentissime abilità tecniche, Zlatan è diventato una vera star anche grazie alla sua simpatia e grande sicurezza di sé.

Allo svedese, infatti, piace giocare molto sul suo caratterbe spesso molto deciso e per nulla conformista, riuscendo a suscitare grande simpatia e rispetto. Nonostante sia uno dei giocatori più conosciuti e in vista al mondo, non tutti conoscono la moglie di Ibrahimovic. Ecco chi è e che cosa fa la splendida donna.

Ecco chi è la moglie di Ibrahimovic

Ibrahimovic è uno dei calciatori più incredibili della storia dello sport. Il suo talento e la sua grande personalità sono stati determinanti nel far emergere la sua figura. Ha grandissima fiducia in sé stesso e questo lo ha fatto diventare una vera e propria icona calcistica.

Proprio per questo, avere nella propria squadra del cuore Zlatan Ibrahimovic non vuol dire semplicemente poter contare su un professionista di successo dalle grandi capacità. Poter contare su di lui vuol dire infatti avere in squadra una grande personalità che spesso risulta poter essere da esempio per i propri compagni.

Nonostante sia uno dei calciatori più in vista in assoluto nel mondo dello sport, non tutti conoscono perfettamente la vita privata del giocatore e attaccante del Milan. Ecco, infatti, chi è la moglie di Ibrahimovic. L’attaccante di fama mondiale ha infatti sposato l’ex modella svedese Helena Seger, con cui ha avuto due splendidi figli.

Zlatan è sempre stato innamorato della Seger, i due infatti non si sono mai separati dopo il matrimonio e hanno costituito una vera e propria coppia. Nonostante le voci su un presunto flirt del calciatore con Diletta Leotta, infatti, tutte le indiscrezioni su possibili sbandate del calciatore si sono rilevate solo delle fake news.

Oggi i due si amano più che mai e la splendida moglie di Ibrahimovic è amatissima dal calciatore. Una volta che finirà la sua carriera, infatti, Zlatan potrà ancora contare sul supporto della sua splendida moglie.