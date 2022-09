Polpette di verdure: la ricetta perfetta per i bambini

Ecco la ricetta per un nuovo piatto molto buono e gustoso da proporre anche ai più piccoli: le polpette di verdura. Vediamo gli ingredienti e come si preparano.

Le polpette di verdure sono un secondo molto buono e gustoso, che si possono preparare con le verdure che vi sono avanzate – in questo modo potete anche liberarvi il frigo.

Inoltre, questo tipo di secondo è anche molto apprezzato dai più piccolini, anche da quelli che le verdure proprio non piacciono.

Allora cosa state aspettando? Andiamo a vedere come gli ingredienti che ci serviranno e il procedimento per realizzare queste polpette con le verdure.

Ecco gli ingredienti per circa 12 polpette: 500 gr di verdura; 2 patate; 50 gr di parmigiano reggiano grattugiato; 1 uovo; un filo d’olio; Sale quanto basta.

Polpette con le verdure: ingredienti e procedimento

Vediamo insieme il procedimento: per prima cosa si dovrà lavare accuratamente la verdura e la dobbiamo lessare in abbondante acqua salata.

Dopo aver fatto questo procedimento, la dovremmo lasciar raffreddare e strizzarla. Subito dopo, dovrà essere messa in uno scolapasta, in modo tale che perda tutta l’acqua in eccesso che è rimasta.

Mentre aspettiamo, possiamo intanto procedere a lessare le patate: dopo averle lavate molto bene, dovranno essere messe in pentola con dell’acqua. Una volta pronte, lasciamole raffreddare e poi dovremmo privarne della buccia.

In seguito, potete sia utilizzare o il minipimer o il robot da cucina e cercare di ridurre sia la verdura che le patate in una purea.

Solo ora, possiamo aggiungere il parmigiano e l’uovo e cerchiamo di amalgamare tutti gli ingredienti insieme.

Adesso possiamo formare le nostre polpette, con la classica forma rotonda e ci aiutiamo con le mani. Poi si dovranno mettere sulla leccarda – prima dovrà essere posta sopra della carta da forno – ed infornare a 180° per circa 20 minuti.

Ovviamente, sono ottime anche fritte: in questo caso dovrete farle friggere dentro una pentola con abbondante olio.

Sia gli adulti che i bambini impazziranno dopo aver provato queste polpette. Allora cosa state aspettando? Provate anche voi questa ricetta e fateci sapere cosa ne pensate.

È una ricetta molto facile da realizzare e potete, in questo modo, anche liberarvi della verdura che avete nel vostro frigo.