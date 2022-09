Giulia De Lellis deve rifarlo: come sta e cosa ha dichiarato

In queste ore Giulia De Lellis si è messa completamente nudo. La nota influencer ha confessato di essere in un periodo difficile a causa della sua salute mentale. Proprio per questo motivo è stata costretta a prendere una decisione. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Giulia De Lellis è diventata famosa grazie alla sua prima esperienza televisiva a Uomini e Donne. Sono passati parecchi anni da quel momento, ai tempi scese dalla scalinata per corteggiare Andrea Damante.

Ora Giulia si è lasciata alle spalle questa esperienza, infatti,oltre ad aver partecipato a diversi show in TV, è diventata una delle influencer più seguita sui social. Moltissime giovani la prendono come un punto di riferimento, oltre ad ascoltare i suoi consigli di beauty routine, si affidano a lei per risolvere anche altre tipologie di problemi.

Nelle ultime ore, proprio la De Lellis, ha risposto ad alcune domande interessanti dei fan. Nello specifico, un utente anonimo le ha chiesto se avesse mai sofferto di ansia. La risposta De Lellis ha spiazzato tutti, infatti ha confermato di soffrire proprio in questo periodo di attacchi di panico, motivo per cui ha deciso di rivolgersi ad uno psicologo.

Giulia De Lellis confessa “soffro di ansia e attacchi di panico”

In queste ore, Giulia De Lellis è tornata a far parlare di sé a causa di una confessione inaspettata. L’ex corteggiatrice ha affrontato con i suoi fan un argomento piuttosto delicato, ovvero i problemi legati alla salute mentale.

Proprio lei ha confessato “Soffro di ansia e attacchi di panico. Capita ancora, ho solo imparato a gestirli. Quando arrivano vuol dire che sono piena, che devo buttare fuori quel carico di energia.”

La De Lellis ha quindi fatto capire ai followers di essere in un periodo piuttosto stressante della sua vita. In ogni modo, questa non è stata l’unica dichiarazione spiazzante, infatti ha anche ammesso di aver chiesto aiuto ad uno specialista.

Questa per lei non è la prima volta, già in passato si era rivolta ad uno psicologo per risolvere questi problemi che la tormentano. Ora sarebbe pronta a riprendere questo percorso per cercare di risolverli una volta per tutte.